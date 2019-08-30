СМИ: судья прекратил дело в отношении миллиардера Эпштейна после его смерти

ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Федеральный судья в четверг прекратил находящееся на рассмотрении уголовное дело о торговле несовершеннолетними в сексуальных целях против миллиардера Джеффри Эпштейна, который покончил жизнь самоубийством в тюрьме, передает телеканал CNBC.
"Прекращение дела окружным судьей США Ричардом Берманом по обоим пунктам обвинения против Эпштейна в ответ на запрос прокуроров было формальностью, учитывая его смерть", - сообщает телеканал.
Эпштейну в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. В начале июля суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, после он скончался. Вскрытие показало, что он покончил жизнь самоубийством.