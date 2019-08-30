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РИА Новости

Макрон обсудил с Зеленским итоги переговоров с Путиным и саммита G7

00:28 30.08.2019
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© REUTERS / POOL NewПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / POOL New
Президент Франции Эммануэль Макрон
ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и отметил стремление продвигаться в урегулировании украинского кризиса, сообщил Елисейский дворец.
"Он (Макрон – ред.) поздравил его (Зеленского - ред.) с поддержкой, оказанной Верховной радой в тот же день новому премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и его правительству", - говорится в коммюнике.
В нем отмечается, что Макрон обсудил с Зеленским итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон и саммита G7.
"В перспективе проведения встречи глав государств и правительств в нормандском формате в сентябре он (Макрон) напомнил об общем стремлении к скорейшему прогрессу по политическим мерам и мерам безопасности, необходимым для урегулирования конфликта на востоке Украины. Для этой цели два президента и их команды будут находиться в тесном контакте в ближайшие недели", - сообщили в Елисейском дворце.
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Эммануэль МакронG7Владимир ЗеленскийВладимир ПутинФранцияРоссияУкраинаВ мире
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