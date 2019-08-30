ОАЭ заявили, что бомбили в Йемене террористов, а не правительственные силы

ДОХА, 30 авг - РИА Новости. МИД ОАЭ отрицает обвинения властей Йемена в том, что эмиратские военные нанесли обернувшиеся многочисленными жертвами авиаудары по позициям правительственных войск на юге Йемена.

Минобороны Йемена ранее сообщило, что ОАЭ нанесли авиаудары по позициям правительственных войск в южных провинциях Аден и Абьян, от которых за сутки не менее 300 военнослужащих и гражданских погибли или получили ранения.

"ОАЭ нанесли ограниченное число воздушных ударов по террористическим группировкам, отстаивая свое право на самооборону и в ответ на угрозу в адрес арабской коалиции, поскольку террористические организации увеличили нападения на силы коалиции и гражданских лиц, что привело к созданию прямой угрозы безопасности ее силам", - говорится в заявлении министерства, размещенном эмиратским агентством новостей WAM.

Как утверждают ОАЭ, удары наносились в рамках международных соглашений и не нарушают международного гуманитарного права. "Операция проводилась на основе подтвержденной информации, что группировки собирались напасть на военнослужащих коалиции, что требовало немедленного вмешательства для предотвращения военной угрозы", - сообщает МИД.

По его утверждению, террористические группировки, в первую очередь, "Аль-Каида"* на Аравийском полуострове, хотят воспользоваться сложной ситуацией на юге Йемена, чтобы вернуть там свое влияние, чему успешно противостояла арабская коалиция в течение четырех лет проводимой в Йемене операции.