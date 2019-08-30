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РИА Новости

ОАЭ заявили, что бомбили в Йемене террористов, а не правительственные силы

00:26 30.08.2019
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© AP PhotoПоследствия авиаударов по Йемену
Последствия авиаударов по Йемену
© AP Photo
Последствия авиаударов по Йемену. Архивное фото
ДОХА, 30 авг - РИА Новости. МИД ОАЭ отрицает обвинения властей Йемена в том, что эмиратские военные нанесли обернувшиеся многочисленными жертвами авиаудары по позициям правительственных войск на юге Йемена.
Минобороны Йемена ранее сообщило, что ОАЭ нанесли авиаудары по позициям правительственных войск в южных провинциях Аден и Абьян, от которых за сутки не менее 300 военнослужащих и гражданских погибли или получили ранения.

"ОАЭ нанесли ограниченное число воздушных ударов по террористическим группировкам, отстаивая свое право на самооборону и в ответ на угрозу в адрес арабской коалиции, поскольку террористические организации увеличили нападения на силы коалиции и гражданских лиц, что привело к созданию прямой угрозы безопасности ее силам", - говорится в заявлении министерства, размещенном эмиратским агентством новостей WAM.

Как утверждают ОАЭ, удары наносились в рамках международных соглашений и не нарушают международного гуманитарного права. "Операция проводилась на основе подтвержденной информации, что группировки собирались напасть на военнослужащих коалиции, что требовало немедленного вмешательства для предотвращения военной угрозы", - сообщает МИД.
По его утверждению, террористические группировки, в первую очередь, "Аль-Каида"* на Аравийском полуострове, хотят воспользоваться сложной ситуацией на юге Йемена, чтобы вернуть там свое влияние, чему успешно противостояла арабская коалиция в течение четырех лет проводимой в Йемене операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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