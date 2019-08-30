Минобороны РФ: Красная армия сохранила в 1944 году политуправление Румынии

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Минобороны России Минобороны России рассекретило документы, свидетельствующие о том, что при вступлении Красной армии в Румынию во время Великой Отечественной войны, в этой стране должно было сохраниться существующее управление, следует из сообщения департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В канун 75-летней годовщины освобождения Бухареста Минобороны России открыло на своем сайте специальный раздел, в котором опубликованы исторические рассекреченные документы. Там можно найти копии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.

"В постановлении (изданном Государственным комитетом обороны весной 1944 года) подчёркивается "в занятых Красной армией районах советов и органов советской власти не создавать, сохранить без изменения все существующие в этих районах румынские органы власти и существующую систему экономического и политического устройства. К румынскому гражданскому населению относиться с советским достоинством, не допускать никаких самочинных и произвольных действий", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минобороны, командованию Красной армии также предписывалось охранять и содействовать работе больниц, школ, телеграфов и телефонной связи. На территории Румынии было установлено свободное хождение румынской валюты и ее курс к советскому рублю. Кроме того, владельцам предприятий гарантировалось сохранение их личных и имущественных прав, а также принадлежащая им частная собственность.