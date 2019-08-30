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РИА Новости

Минобороны РФ: Красная армия сохранила в 1944 году политуправление Румынии

00:22 30.08.2019 (обновлено: 01:09 30.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Минобороны России рассекретило документы, свидетельствующие о том, что при вступлении Красной армии в Румынию во время Великой Отечественной войны, в этой стране должно было сохраниться существующее управление, следует из сообщения департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В канун 75-летней годовщины освобождения Бухареста Минобороны России открыло на своем сайте специальный раздел, в котором опубликованы исторические рассекреченные документы. Там можно найти копии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.
"В постановлении (изданном Государственным комитетом обороны весной 1944 года) подчёркивается "в занятых Красной армией районах советов и органов советской власти не создавать, сохранить без изменения все существующие в этих районах румынские органы власти и существующую систему экономического и политического устройства. К румынскому гражданскому населению относиться с советским достоинством, не допускать никаких самочинных и произвольных действий", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Минобороны, командованию Красной армии также предписывалось охранять и содействовать работе больниц, школ, телеграфов и телефонной связи. На территории Румынии было установлено свободное хождение румынской валюты и ее курс к советскому рублю. Кроме того, владельцам предприятий гарантировалось сохранение их личных и имущественных прав, а также принадлежащая им частная собственность.
"Румыны! Красная армия вступила на вашу территорию, чтобы добить немецких разбойников. Других целей у нее нет … Мы не хотим навязывать вам наши порядки. После изгнания немцев вы установите на своей земле такие порядки, какие вы сами пожелаете", - приводит Минобороны составленное в 1944 году воззвание к румынскому народу и румынской армии.
Советские солдаты на разминировании улиц в Бухаресте
Вчера, 00:04РИА Новости
Минобороны рассекретило исторические документы об освобождении Бухареста
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