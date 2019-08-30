Минобороны рассказало о героизме советских солдат, освобождавших Бухарест

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Минобороны России Минобороны России рассекретило архивные документы, свидетельствующие о героизме советских солдат во время освобождения Бухареста в 1944 году.

В канун 75-летней годовщины освобождения Бухареста ведомство открыло на своем сайте специальный раздел, в котором опубликованы исторические рассекреченные документы. Там можно найти копии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.

"О героизме и самоотверженности воинов Красной армии свидетельствует серия рассекреченных наградных документов, опубликованных на страницах раздела. Так, гвардии старший сержант Прокофий Баранов, командовавший самоходной установкой ИСУ-122, в бою при Плоешти 29 августа 1944 года ценой своей жизни уничтожил три орудия крупного калибра, шесть автомашин, 30 солдат и офицеров противника", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны упоминает санинструктора 6-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка гвардии младшего сержанта Емельяна Белинского, который в бою 30 августа 1944 года эвакуировал с поля битвы 25 человек, погибнув сам.

Оба были посмертно награждены орденами Отечественной войны второй степени.

В документах также говорится о водителе второго отдельного гвардейского воздушно-десантного истребительного дивизиона гвардии ефрейторе Георгии Большагине. Он, чтобы подразделение, израсходовавшее все топливо, могло продвигаться дальше, ценой своей жизни спас эшелон с горючим, боеприпасами и самолетами. Отступавшие фашисты его подожгли. Большагин был посмертно награжден орденом Красное знамя.

Минобороны указывает, что рассекреченные документы говорят о слаженности и героизме советских войск и больших потерях германской армии. Так, в период операции с 20 по 31 августа были разгромлены 18 пехотных и танковых дивизий.