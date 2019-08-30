Минобороны России рассказало, как румыны проклинали Антонеску

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Жители Бухареста проклинали бывшего главу правительства и главкома Йона Антонеску, когда Красная армия освободила город в 1944 году, сообщает в пятницу Минобороны России.
В канун 75-летней годовщины освобождения Бухареста ведомство открыло на своем сайте специальный раздел, в котором опубликованы исторические рассекреченные документы. Там можно найти копии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.
"В политдонесении 53-й армии подчеркивается, что "большая часть населения Румынии окончание войны с Советским союзом встретила с большим облегчением, как давно ожидаемое событие. На улицах города и в деревнях повсеместно слышны проклятия в адрес правительства Антонеску и его клики. Вступление наших войск в столицу Румынии – город Бухарест прошло без инцидентов. Недоверие, насаждённое немецкой пропагандой, быстро ушло", - говорится в сообщении.
В Минобороны напомнили, что Антонеску, поддерживавший гитлеровскую Германию, вместе с генералами старой румынской армии был взят под стражу в пригородном домике.