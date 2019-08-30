Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T01:11Z
https://ria.ru/20190830/1558058689.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152479/81/1524798176_0:0:3200:1800_1036x0_80_0_0_f97e71f3ddd0a9a9a0da39180fe92bfa.jpg
РИА Новости

Минобороны России рассказало, как румыны проклинали Антонеску

00:10 30.08.2019 (обновлено: 01:11 30.08.2019)
1181
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Жители Бухареста проклинали бывшего главу правительства и главкома Йона Антонеску, когда Красная армия освободила город в 1944 году, сообщает в пятницу Минобороны России.
В канун 75-летней годовщины освобождения Бухареста ведомство открыло на своем сайте специальный раздел, в котором опубликованы исторические рассекреченные документы. Там можно найти копии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.
"В политдонесении 53-й армии подчеркивается, что "большая часть населения Румынии окончание войны с Советским союзом встретила с большим облегчением, как давно ожидаемое событие. На улицах города и в деревнях повсеместно слышны проклятия в адрес правительства Антонеску и его клики. Вступление наших войск в столицу Румынии – город Бухарест прошло без инцидентов. Недоверие, насаждённое немецкой пропагандой, быстро ушло", - говорится в сообщении.
В Минобороны напомнили, что Антонеску, поддерживавший гитлеровскую Германию, вместе с генералами старой румынской армии был взят под стражу в пригородном домике.
Советские солдаты на разминировании улиц в Бухаресте
Вчера, 00:04РИА Новости
Минобороны рассекретило исторические документы об освобождении Бухареста
2530013
РумынияБухарестРоссияБезопасность
Рекомендуем
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
РИА
Новости
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Алекса Терразас
Мексиканскую блогершу сфотографировали за секунду до падения с балкона
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Лента
новостей
Паводок
Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
Петербуржцы прогнали мам с детьми со двора
"Выбью зубы". Жители Петербурга прогнали матерей с детьми со своего двора
Сотрудник Следственного комитета возле самолета Airbus A321, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Кольцово
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Сирийский курдский снайпер
В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ
Кардиограф
В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Церемония торжественной встречи двух танкеров со сжиженным газом проекта Ямал СПГ в порт Цзянсу Жудун в КНР
Перегазовали: американская СПГ-индустрия погружается в кризис
Тахограф в кабине грузового автомобиля
В Европе раскрыли крупную аферу с тахографами дальнобойщиков
Годовалый ребенок, пропавший из колыбели в одном из сел Дюртюлинского района Якутии
В Башкирии ищут ребенка, который исчез ночью из колыбели
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Бурый медведь
Нападение медведей на американцев попало на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19Россия перенесет частицу Вечного огня в столицу Словении
00:11Сирийская армия останавливает боевые действия в Идлибе с 31 августа
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
Лента новостейМолния