Минобороны России рассказало, как румыны проклинали Антонеску

"В политдонесении 53-й армии подчеркивается, что "большая часть населения Румынии окончание войны с Советским союзом встретила с большим облегчением, как давно ожидаемое событие. На улицах города и в деревнях повсеместно слышны проклятия в адрес правительства Антонеску и его клики. Вступление наших войск в столицу Румынии – город Бухарест прошло без инцидентов. Недоверие, насаждённое немецкой пропагандой, быстро ушло", - говорится в сообщении.