Минобороны рассекретило исторические документы об освобождении Бухареста

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минобороны Минобороны рассекретило подборку исторических документов о ходе Бухарестско-Арадской операции, публикация приурочена к 75-летию освобождения румынской столицы от фашистов.

В новом разделе содержатся копии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.

© Фото : Минобороны России Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" 1 из 4 Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" © Фото : Минобороны России © Фото : Минобороны России Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" 2 из 4 Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" © Фото : Минобороны России © Фото : Минобороны России Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" 3 из 4 Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" © Фото : Минобороны России © Фото : Минобороны России Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" 4 из 4 Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" © Фото : Минобороны России 1 из 4 Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" © Фото : Минобороны России 2 из 4 Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" © Фото : Минобороны России 3 из 4 Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" © Фото : Минобороны России 4 из 4 Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина" © Фото : Минобороны России

В документах говорится о героизме воинов Красной армии, в частности командира самоходной артустановки ИСУ-122 Прокофия Баранова. В бою при Плоешти он ценой своей жизни уничтожил 30 солдат и офицеров противника, а также вражеские орудия и автомашины.

Упоминается и подвиг санинструктора 6-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка гвардии младшего сержанта Емельяна Белинского, который 30 августа 1944 года эвакуировал с поля битвы 25 человек, а сам погиб.

Отмечается, что за время проведения операции с 20 по 31 августа были разгромлены 18 пехотных и танковых дивизий, потери противника составили 150 тысяч убитыми и 106 тысяч пленными, уничтожены более 830 танков и самоходных орудий, 330 самолетов и 3,5 тысячи орудий.

© Фото : Минобороны России Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией 1 из 3 Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией © Фото : Минобороны России © Фото : Минобороны России Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией 2 из 3 Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией © Фото : Минобороны России © Фото : Минобороны России Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией 3 из 3 Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией © Фото : Минобороны России 1 из 3 Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией © Фото : Минобороны России 2 из 3 Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией © Фото : Минобороны России 3 из 3 Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией © Фото : Минобороны России

Рассекреченные материалы свидетельствуют о массовом недовольстве граждан Румынии бывшим главой правительства и главкомом Ионом Антонеску.

"Большая часть населения Румынии окончание войны с Советским союзом встретила с большим облегчением, как давно ожидаемое событие. На улицах города и в деревнях повсеместно слышны проклятия в адрес правительства Антонеску и его клики. Вступление наших войск в столицу Румынии — город Бухарест прошло без инцидентов. Недоверие, насажденное немецкой пропагандой, быстро ушло", — подчеркивается в обнародованном политдонесении 53-й армии.

В Минобороны уточнили, что освобождение Молдавии и растущие антифашистские настроения в Румынии создали условия для того, чтобы Красная армия смогла продолжить преследование нацистов на юго-западном направлении.