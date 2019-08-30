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РИА Новости

Минобороны рассекретило исторические документы об освобождении Бухареста

00:04 30.08.2019 (обновлено: 09:16 30.08.2019)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветские солдаты на разминировании улиц в Бухаресте
Советские солдаты на разминировании улиц в Бухаресте
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минобороны рассекретило подборку исторических документов о ходе Бухарестско-Арадской операции, публикация приурочена к 75-летию освобождения румынской столицы от фашистов.
В новом разделе содержатся копии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.
© Фото : Минобороны РоссииЖурнал боевых действий группы армий "Южная Украина"
Журнал боевых действий группы армий Южная Украина
1 из 4
Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина"
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииЖурнал боевых действий группы армий "Южная Украина"
Журнал боевых действий группы армий Южная Украина
2 из 4
Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина"
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииЖурнал боевых действий группы армий "Южная Украина"
Журнал боевых действий группы армий Южная Украина
3 из 4
Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина"
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииЖурнал боевых действий группы армий "Южная Украина"
Журнал боевых действий группы армий Южная Украина
4 из 4
Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина"
© Фото : Минобороны России
1 из 4
Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина"
© Фото : Минобороны России
2 из 4
Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина"
© Фото : Минобороны России
3 из 4
Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина"
© Фото : Минобороны России
4 из 4
Журнал боевых действий группы армий "Южная Украина"
© Фото : Минобороны России
В документах говорится о героизме воинов Красной армии, в частности командира самоходной артустановки ИСУ-122 Прокофия Баранова. В бою при Плоешти он ценой своей жизни уничтожил 30 солдат и офицеров противника, а также вражеские орудия и автомашины.
Упоминается и подвиг санинструктора 6-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка гвардии младшего сержанта Емельяна Белинского, который 30 августа 1944 года эвакуировал с поля битвы 25 человек, а сам погиб.
Отмечается, что за время проведения операции с 20 по 31 августа были разгромлены 18 пехотных и танковых дивизий, потери противника составили 150 тысяч убитыми и 106 тысяч пленными, уничтожены более 830 танков и самоходных орудий, 330 самолетов и 3,5 тысячи орудий.
© Фото : Минобороны РоссииГосударственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией
Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией
1 из 3
Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииГосударственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией
Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией
2 из 3
Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииГосударственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией
Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией
3 из 3
Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией
© Фото : Минобороны России
1 из 3
Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией
© Фото : Минобороны России
2 из 3
Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией
© Фото : Минобороны России
3 из 3
Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией
© Фото : Минобороны России
Рассекреченные материалы свидетельствуют о массовом недовольстве граждан Румынии бывшим главой правительства и главкомом Ионом Антонеску.
"Большая часть населения Румынии окончание войны с Советским союзом встретила с большим облегчением, как давно ожидаемое событие. На улицах города и в деревнях повсеместно слышны проклятия в адрес правительства Антонеску и его клики. Вступление наших войск в столицу Румынии — город Бухарест прошло без инцидентов. Недоверие, насажденное немецкой пропагандой, быстро ушло", — подчеркивается в обнародованном политдонесении 53-й армии.
В Минобороны уточнили, что освобождение Молдавии и растущие антифашистские настроения в Румынии создали условия для того, чтобы Красная армия смогла продолжить преследование нацистов на юго-западном направлении.
Добавляется также, что СССР решил ввести войска в Румынию, чтобы развить успех предыдущей кампании. Румынская армия к этому времени уже перешла на сторону советских войск и оказывала им поддержку.
Освобожденные жители Бухареста приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
24 августа, 12:0080 лет с начала Второй мировой войны
Ясско-Кишиневские Канны: как освобождали столицу Молдавии
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В миреБухарестРоссияМинистерство обороны РФБезопасность
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