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РИА Новости
Культура

Определен актерский состав фильма "Блондинка" про Мэрилин Монро

06:03 30.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Ана де Армас
Актриса Ана де Армас
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Netflix закончил кастинг актеров для фильма "Блондинка" о Мэрилин Монро и собирается приступать к съемкам в Лос-Анджелесе, сообщает Hollywood Reporter.
Ранее стало известно, что главную роль в картине сыграет Ана де Армас. Помимо нее в картине буду сниматься Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Эдриен Броуди, Лили Фишер, Гаспар Филлипсон и другие актеры.
Режиссер и сценарист проекта – Эндрю Доминик.
В основе сюжета роман Кэрол Оутс о личной жизни Мэрилин Монро. Фильм представит вымышленный портрет модели, актрисы и певицы в период с 50-х до 60-х годов.
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