Определен актерский состав фильма "Блондинка" про Мэрилин Монро

Ранее стало известно, что главную роль в картине сыграет Ана де Армас. Помимо нее в картине буду сниматься Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Эдриен Броуди, Лили Фишер, Гаспар Филлипсон и другие актеры.