Встретить "Короля" и "Нового папу". Как живет Венеция во время фестиваля

ВЕНЕЦИЯ, 30 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. В дни Венецианского кинофестиваля и город, и остров Лидо преображаются, становясь центром внимания всех киноманов. Здесь можно первым в мире посмотреть фильмы, которые потом почти наверняка номинируют на "Оскар", увидеть голливудских звезд на расстоянии вытянутой руки, а еще почувствовать себя настоящим дожем на ярмарке тщеславия. Об этом и о том, как в городе готовятся к фестивалю, встречают гостей и попадают на премьерные показы со звездами, — в материале РИА Новости.

Все флаги в гости будут к нам

"Ощущение, будто я на чемпионате мира по футболу в Москве, — признался архитектор-венецианец Джакомо. — Представьте, что вы хотите попасть на стадион или находитесь на Никольской улице, — вот тогда вы поймете, что такое фестиваль".

В эти дни население и Венеции, и Лидо не только увеличивается, но и значительно преображается.

По словам мороженщика Марчелло, такое впечатление, что "как минимум вся Европа приехала сюда, надела самые лучшие наряды и вышла на променад".

Город, помимо вездесущих туристов, наводняют яростные киноманы: кто-то совмещает приятное с полезным (кино и походы по музеям), а кто-то целенаправленно смотрит максимум фильмов из конкурсной и параллельных программ.

Семьдесят шестая по счету Мостра, старейший в мире международный кинофестиваль, проходит в Венецианской лагуне. Вопреки названию, главная площадка — остров Лидо, в 20 минутах езды на вапоретто (моторная лодка, местный аналог маршрутки) от Венеции.

Что такое Лидо

Остров поблизости от Венеции был населен уже в Средневековье, с давних времен его любили многие поэты и писатели, выбирая для отдыха и проживания. Среди почитателей Лидо — Джордж Байрон, Томас Манн, Сергей Есенин.

С 1932 года, когда впервые провели фестиваль, и по сей день здесь показывают фильмы, которые почти наверняка соберут кучу наград в грядущем "оскаровском" сезоне. Среди недавних примеров — "Рома" Альфонсо Куарона или "Форма воды" Гильермо дель Торо.

Мостру традиционно посещает множество звезд — представлять фильмы или в качестве гостей.

При этом остров еще за день до киносмотра живет своей тихой, неспешной, почти сельской жизнью. "Фестиваль немного напоминает ураган, — говорит РИА Новости Франческа, венецианка, которая живет на Лидо. — Во вторник обычная рутина, а в среду — множество новых людей, толпы, суматоха".

И правда: накануне фестиваля местные неспешно идут по своим делам, выгуливают собак, в супермаркете звучит саундтрек к фильму "Звезда родилась" в исполнении Леди Гаги — премьера состоялась на прошлом Венецианском кинофестивале.

А уже на следующий день к Лидо из Венеции спешат дополнительные рейсы вапоретто, на острове введен еще один автобусный маршрут — все, чтобы общественный транспорт справлялся с потоком гостей.

"Мои племянники каждый год приезжают специально на фестиваль с друзьями из Германии, Аргентины, к ним присоединяются родственники моей супруги, она из России, — рассказал РИА Новости Марчелло, владелец магазина мороженого. — Для них это веселье, а вот у меня работы в разы больше. Но я не жалуюсь, всегда интересно встречать новых людей, особенно если они из дальних стран".

Среди гостей немало и россиян.

"Русских здесь много на протяжении всего года, поэтому сложно сказать, приехали они на фестиваль или отдыхать", — отмечает Джакомо.

Билет в кино

Главный вопрос фестиваля — как попасть на кинопоказ, желательно тот, что с красной ковровой дорожкой и звездами. В Венеции это довольно просто. Достаточно купить билет в кассе — именно этот способ предпочитают и итальянцы, и иностранцы.

Билеты продаются на множество сеансов, но если посчастливилось отхватить на премьеру (где фильм представляют режиссер и исполнители главных ролей), потребуется смокинг или вечернее платье — за дресс-кодом строго следит охрана.

Надевать черный костюм или платье в пол в венецианскую жару — так себе удовольствие, но торжественная атмосфера первого показа, искренние эмоции съемочной группы стоят того.

"В прошлом году я заполучила билет на "Фаворитку" с Эммой Стоун, Оливией Колман, стояла в очереди в кассу полтора часа. Это была моя первая премьера, сидеть в одном зале со знаменитостями — настоящая мечта!" — поделилась впечатлениями с РИА Новости Алекса из Великобритании.

В этом году она приехала в Венецию в отпуск и пока не приобретала билеты.

"В 30-градусную жару стоять в очереди — серьезное испытание. Пока хожу, любуюсь афишами конкурсных фильмов, развешенными по всему острову, — интересные у "Короля" с Тимоти Шаламе и у сериала "Новый папа", — говорит Алекса.

Те, кому билет на премьерный сеанс не достался, могут посмотреть видеотрансляцию ковровой дорожки на больших экранах рядом с ней. Или подойти прямо к зданию, где проходит кинопоказ: дорожка гораздо ближе к публике, чем в Каннах. Увидеть звезд при полном параде удастся на расстоянии если не вытянутой руки, то нескольких метров.