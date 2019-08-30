"Давайте начнем с нового листа". Зачем Лукашенко убеждает США в дружбе

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел в Минске переговоры с Александром Лукашенко. Белорусский лидер предложил Вашингтону начать отношения "с чистого листа". Главный ястреб Белого дома не возражал, но пообещал откровенный разговор о демократии и правах человека в республике. Какие цели на самом деле преследуют обе стороны, разбиралось РИА Новости.
Исторические параллели
"Несмотря на всю шумиху, происходящую вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Белоруссии. Мы с момента ухудшения отношений с США предлагали начать с нового листа", — обратился Лукашенко к Болтону.
Шумиха действительно поднялась, как только стали известны даты и повестка переговоров. Болтон еще гостил в Киеве и рассуждал о новых горизонтах украино-американских отношений при Владимире Зеленском, а в Минске уже расстилали красные дорожки для встречи высокого гостя. Визит Болтона назвали историческим. И тому есть причины.
Высокопоставленные американские чиновники в последний раз гостили в Минске почти десять лет назад. Тогда президентом США был Барак Обама. В отличие от Джорджа Буша — младшего, который называл Лукашенко "последним диктатором Европы", обамовская критика белорусских властей была мягче. А Лукашенко действовал хитро.
Сначала Батька напугал мировое сообщество наличием в Белоруссии советских ядерных отходов, а потом согласился на их вывоз и утилизацию. Вашингтон хоть и сомневался, что радиоактивные элементы могли так долго находиться на территории республики не замеченными МАГАТЭ, но поддержал поступок Минска. В страну вылетела делегация конгресса США, которую привечал Лукашенко. Он надеялся, что после визита американских законодателей в Белоруссию вернется посол Соединенных Штатов, отозванный в 2008 году. Но этого не произошло.
Дело в том, что потепление отношений с американцами совпало с антиправительственными демонстрациями в Минске. Они вспыхнули после оглашения результатов президентских выборов 2010 года. Белорусские власти подавили протесты, чем вызвали новую волну критики и санкции со стороны Вашингтона. Отношения снова откатились назад.
Что касается глав США и Белоруссии, то они гостили друг у друга лишь однажды. Александр Лукашенко был в Америке с официальным визитом в 1995 году. Американский лидер посещал Минск на год раньше. Тогда это был Билл Клинтон, но принимал его не Батька, а председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич. Больше таких поездок не было, поэтому визит Болтона вызвал в стране повышенный интерес.
© AP Photo / Greg GibsonПредседатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич и президент США Билл Клинтон в аэропорту Минска. 15 января 1994
© AP Photo / Greg Gibson
Председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич и президент США Билл Клинтон в аэропорту Минска. 15 января 1994
Предельно откровенный разговор
"Есть несколько вопросов, которые очень интересуют США, — права человека и нераспространение оружия. Мы должны быть предельно откровенны, тогда мы сможем найти общий язык", — заявил Болтон на переговорах с Лукашенко.
Пробудившееся внимание к Минску не связано с тем, что Лукашенко перестал восприниматься на Западе как "диктатор". Отношение к нему по-прежнему настороженное. Но после состоявшихся в Минске в 2015 году переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе Батька получил возможность выступить как миротворец. За это США и ЕС даже отменили некоторые санкции против Белоруссии.
Муссируемые в западных СМИ слухи, что Россия присоединит к себе Белоруссию, тоже сыграли на руку Лукашенко. В глазах западной аудитории он уже выглядел защитником территориальной целостности своей страны. И хотя Владимир Путин не раз заявлял, что "у Москвы нет ни планов, ни оснований для объединения двух стран", Запад продолжает искать в его словах скрытый смысл и одновременно протягивает Минску руку помощи.
Сам Лукашенко зарубежной поддержке не противится и перед каждым визитом значимого чиновника "оттуда" выражает надежду на выход отношений с Западом из тупика. Белорусский лидер умело лавирует и в отношениях с Москвой, чтобы выторговать все новые преференции.
Вот и в преддверии визита Болтона в Минске заявили о планах расширить круг импортеров нефти. Помимо традиционных закупок у России, Лукашенко проявил интерес к поставкам нефти из США. Чтобы убедить американские власти продавать черное золото Минску, белорусский энергетический концерн "Белнефтехим" нанял профессионального лоббиста Дэвида Дженкарелли. От него ждут помощи по отмене санкций и в заключении сделки.
Пока неясно, серьезные это планы или очередная хитрость Батьки по выбиванию скидок на российскую нефть. Тем не менее всячески демонстрируемая Минском открытость к развитию диалога с Вашингтоном создала позитивную почву для приезда Болтона.
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкВид на емкости для хранения черного золота нефтепровода "Дружба" неподалеку от города Мозырь Гомельской области
Вид на емкости для хранения черного золота нефтепровода "Дружба" неподалеку от города Мозырь Гомельской области
Утопии и антиутопии по-белорусски
"Визит Болтона — это попытка выработать двустороннюю белорусско-американскую повестку отношений, в которой не следует искать попыток сдержать Москву или Пекин", — высказал свое мнение в беседе с РИА Новости Денис Мельянцов, координатор программы "Внешняя политика Белоруссии" экспертной инициативы "Минский диалог".
Политолог считает, что слухи о планах России присоединить Белоруссию создали благоприятную почву для визита в Минск советника президента по национальной безопасности, но всерьез эти угрозы никто не рассматривает.
"Скорее, наиболее важной темой в американо-белорусских отношениях может стать безопасность украинской границы. В Минобороны Белоруссии не раз заявляли, что заинтересованы в миротворческих операциях ООН на Украине. Не исключено, что визит Болтона — предвестник готовящейся встречи Лукашенко с Трампом", — рассуждает эксперт.
Директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий считает, что белорусско-американские отношения находятся на низкой стадии развития и неуместно говорить о каком-либо торге, предмет которого — разворот Белоруссии на Запад в ущерб России или Китаю.
© AFP 2019 / Sergei GaponПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске. 29 августа 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске. 29 августа 2019
"Повестка переговоров достаточно ограничена. Белорусская сторона прежде всего заинтересована в снятии санкций. Готовность Минска закупать американскую нефть и возобновить работу посольств должна этому поспособствовать", — говорит Сивицкий.
При этом политолог делает оговорку: "Никаких прорывных решений не следует ждать, пока в Белоруссии не пройдут парламентские, а вслед за ними и президентские выборы. Максимум, на что в ближайшее время можно рассчитывать, — увеличение числа дипломатических работников в Минске и Вашингтоне".
Проживающий в США специалист по международным отношениям Рафаэль Саттаров считает, что недооцененными остались высказанные Болтоном перед визитом в Киев и Минск опасения по поводу усилившегося там влияния Китая. Эксперт полагает, что именно китайское влияние в Белоруссии беспокоит американцев сильнее, чем российское.
Здание посольства США в Минске
"В США считают утопическими сценарии поглощения Минска Москвой. А вот продемонстрированная недавно реактивная система залпового огня (РСЗО) "Полонез" белорусско-китайского производства вызывает в США куда большую обеспокоенность", — говорит эксперт.
Политолог обращает внимание, что Болтон курирует в администрации Трампа стратегическую и ядерную безопасность. Из этого Саттаров делает вывод, что российская тематика все же была в центре внимания его переговоров с Лукашенко.
"После выхода США из договора РСМД и приостановки участия в нем России в мире небезосновательно заговорили о возможном начале новой гонки вооружений. В связи с этим Болтону, возможно, было важно получить гарантии Лукашенко, что Белоруссия не станет объектом размещения российских ядерных ракет. Если белорусский лидер дал такие гарантии, то в отношениях Минска и Вашингтона начнется оттепель", — заключает Саттаров.