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РИА Новости

"Давайте начнем с нового листа". Зачем Лукашенко убеждает США в дружбе

08:00 30.08.2019 (обновлено: 09:53 30.08.2019)
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© REUTERS / BelTA / Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске. 29 августа 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске. 29 августа 2019
© REUTERS / BelTA / Nikolai Petrov
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел в Минске переговоры с Александром Лукашенко. Белорусский лидер предложил Вашингтону начать отношения "с чистого листа". Главный ястреб Белого дома не возражал, но пообещал откровенный разговор о демократии и правах человека в республике. Какие цели на самом деле преследуют обе стороны, разбиралось РИА Новости.

Исторические параллели

"Несмотря на всю шумиху, происходящую вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Белоруссии. Мы с момента ухудшения отношений с США предлагали начать с нового листа", — обратился Лукашенко к Болтону.
Шумиха действительно поднялась, как только стали известны даты и повестка переговоров. Болтон еще гостил в Киеве и рассуждал о новых горизонтах украино-американских отношений при Владимире Зеленском, а в Минске уже расстилали красные дорожки для встречи высокого гостя. Визит Болтона назвали историческим. И тому есть причины.
Высокопоставленные американские чиновники в последний раз гостили в Минске почти десять лет назад. Тогда президентом США был Барак Обама. В отличие от Джорджа Буша — младшего, который называл Лукашенко "последним диктатором Европы", обамовская критика белорусских властей была мягче. А Лукашенко действовал хитро.
Сначала Батька напугал мировое сообщество наличием в Белоруссии советских ядерных отходов, а потом согласился на их вывоз и утилизацию. Вашингтон хоть и сомневался, что радиоактивные элементы могли так долго находиться на территории республики не замеченными МАГАТЭ, но поддержал поступок Минска. В страну вылетела делегация конгресса США, которую привечал Лукашенко. Он надеялся, что после визита американских законодателей в Белоруссию вернется посол Соединенных Штатов, отозванный в 2008 году. Но этого не произошло.
Дело в том, что потепление отношений с американцами совпало с антиправительственными демонстрациями в Минске. Они вспыхнули после оглашения результатов президентских выборов 2010 года. Белорусские власти подавили протесты, чем вызвали новую волну критики и санкции со стороны Вашингтона. Отношения снова откатились назад.
Что касается глав США и Белоруссии, то они гостили друг у друга лишь однажды. Александр Лукашенко был в Америке с официальным визитом в 1995 году. Американский лидер посещал Минск на год раньше. Тогда это был Билл Клинтон, но принимал его не Батька, а председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич. Больше таких поездок не было, поэтому визит Болтона вызвал в стране повышенный интерес.
© AP Photo / Greg GibsonПредседатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич и президент США Билл Клинтон в аэропорту Минска. 15 января 1994
Председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич и президент США Билл Клинтон в аэропорту Минска. 15 января 1994
© AP Photo / Greg Gibson
Председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич и президент США Билл Клинтон в аэропорту Минска. 15 января 1994

Предельно откровенный разговор

"Есть несколько вопросов, которые очень интересуют США, — права человека и нераспространение оружия. Мы должны быть предельно откровенны, тогда мы сможем найти общий язык", — заявил Болтон на переговорах с Лукашенко.
Пробудившееся внимание к Минску не связано с тем, что Лукашенко перестал восприниматься на Западе как "диктатор". Отношение к нему по-прежнему настороженное. Но после состоявшихся в Минске в 2015 году переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе Батька получил возможность выступить как миротворец. За это США и ЕС даже отменили некоторые санкции против Белоруссии.
Муссируемые в западных СМИ слухи, что Россия присоединит к себе Белоруссию, тоже сыграли на руку Лукашенко. В глазах западной аудитории он уже выглядел защитником территориальной целостности своей страны. И хотя Владимир Путин не раз заявлял, что "у Москвы нет ни планов, ни оснований для объединения двух стран", Запад продолжает искать в его словах скрытый смысл и одновременно протягивает Минску руку помощи.
Сам Лукашенко зарубежной поддержке не противится и перед каждым визитом значимого чиновника "оттуда" выражает надежду на выход отношений с Западом из тупика. Белорусский лидер умело лавирует и в отношениях с Москвой, чтобы выторговать все новые преференции.
Вот и в преддверии визита Болтона в Минске заявили о планах расширить круг импортеров нефти. Помимо традиционных закупок у России, Лукашенко проявил интерес к поставкам нефти из США. Чтобы убедить американские власти продавать черное золото Минску, белорусский энергетический концерн "Белнефтехим" нанял профессионального лоббиста Дэвида Дженкарелли. От него ждут помощи по отмене санкций и в заключении сделки.
Пока неясно, серьезные это планы или очередная хитрость Батьки по выбиванию скидок на российскую нефть. Тем не менее всячески демонстрируемая Минском открытость к развитию диалога с Вашингтоном создала позитивную почву для приезда Болтона.
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкВид на емкости для хранения черного золота нефтепровода "Дружба" неподалеку от города Мозырь Гомельской области
Вид на емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба неподалеку от города Мозырь Гомельской области
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Вид на емкости для хранения черного золота нефтепровода "Дружба" неподалеку от города Мозырь Гомельской области

Утопии и антиутопии по-белорусски

"Визит Болтона — это попытка выработать двустороннюю белорусско-американскую повестку отношений, в которой не следует искать попыток сдержать Москву или Пекин", — высказал свое мнение в беседе с РИА Новости Денис Мельянцов, координатор программы "Внешняя политика Белоруссии" экспертной инициативы "Минский диалог".
Политолог считает, что слухи о планах России присоединить Белоруссию создали благоприятную почву для визита в Минск советника президента по национальной безопасности, но всерьез эти угрозы никто не рассматривает.
"Скорее, наиболее важной темой в американо-белорусских отношениях может стать безопасность украинской границы. В Минобороны Белоруссии не раз заявляли, что заинтересованы в миротворческих операциях ООН на Украине. Не исключено, что визит Болтона — предвестник готовящейся встречи Лукашенко с Трампом", — рассуждает эксперт.
Директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий считает, что белорусско-американские отношения находятся на низкой стадии развития и неуместно говорить о каком-либо торге, предмет которого — разворот Белоруссии на Запад в ущерб России или Китаю.
© AFP 2019 / Sergei GaponПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске. 29 августа 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске. 29 августа 2019
© AFP 2019 / Sergei Gapon
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске. 29 августа 2019
"Повестка переговоров достаточно ограничена. Белорусская сторона прежде всего заинтересована в снятии санкций. Готовность Минска закупать американскую нефть и возобновить работу посольств должна этому поспособствовать", — говорит Сивицкий.
При этом политолог делает оговорку: "Никаких прорывных решений не следует ждать, пока в Белоруссии не пройдут парламентские, а вслед за ними и президентские выборы. Максимум, на что в ближайшее время можно рассчитывать, — увеличение числа дипломатических работников в Минске и Вашингтоне".
Проживающий в США специалист по международным отношениям Рафаэль Саттаров считает, что недооцененными остались высказанные Болтоном перед визитом в Киев и Минск опасения по поводу усилившегося там влияния Китая. Эксперт полагает, что именно китайское влияние в Белоруссии беспокоит американцев сильнее, чем российское.
© РИА Новости / Иван РудневЗдание посольства США в Минске
Здание посольства США в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
Здание посольства США в Минске
"В США считают утопическими сценарии поглощения Минска Москвой. А вот продемонстрированная недавно реактивная система залпового огня (РСЗО) "Полонез" белорусско-китайского производства вызывает в США куда большую обеспокоенность", — говорит эксперт.
Политолог обращает внимание, что Болтон курирует в администрации Трампа стратегическую и ядерную безопасность. Из этого Саттаров делает вывод, что российская тематика все же была в центре внимания его переговоров с Лукашенко.
"После выхода США из договора РСМД и приостановки участия в нем России в мире небезосновательно заговорили о возможном начале новой гонки вооружений. В связи с этим Болтону, возможно, было важно получить гарантии Лукашенко, что Белоруссия не станет объектом размещения российских ядерных ракет. Если белорусский лидер дал такие гарантии, то в отношениях Минска и Вашингтона начнется оттепель", — заключает Саттаров.
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Популярные комментарии
В составе России мы жить не хотим, но Россия наш самый близкий друг! С США заигрывать опасно они могут и "майдан" создать. Надо гнать американцев со своей территории!
30 августа, 09:57
vv14d.n
2041103
Янукович тоже пытался и Вашим и Нашим угодить.
30 августа, 09:03
mdmiguel dios
2210002
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