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РИА Новости

Перегазовали: американская СПГ-индустрия погружается в кризис

08:00 30.08.2019 (обновлено: 14:22 30.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЦеремония торжественной встречи двух танкеров со сжиженным газом проекта "Ямал СПГ" в порт Цзянсу Жудун в КНР
Церемония торжественной встречи двух танкеров со сжиженным газом проекта Ямал СПГ в порт Цзянсу Жудун в КНР
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Максим Рубченко. Китай полностью прекратил закупать в США сжиженный природный газ. В результате инвесторы отказываются вкладывать деньги в отрасль и многим СПГ-компаниям грозит в ближайшие полгода банкротство из-за невозможности обслуживать многомиллиардные кредиты. На планах США стать к 2024 году крупнейшим экспортером СПГ можно ставить крест.

Идеальный шторм

Китай не импортировал сжиженный природный газ из США с февраля. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg, проследив маршруты движения танкеров-газовозов.
Это не стало сюрпризом для отраслевых экспертов, поскольку Пекин в ответ на повышение тарифов Вашингтоном сначала ввел на импорт американского СПГ десятипроцентную пошлину, а затем поднял ее до 25 процентов.
Последствия не заставили себя ждать: СПГ-проекты в США откладывают до конца следующего года, причем в лучшем случае. Об этом сообщил Bank of America Merrill Lynch (BofA) в аналитическом обзоре, который клиенты банка получили на этой неделе.
Компаниям нужны долгосрочные гарантии сбыта продукции, отмечается в документе. Иначе банки не поверят в жизнеспособность проектов, каждый из которых обходится в миллиарды долларов.
Раньше такой гарантией служил спрос китайских потребителей. Однако Пекин прекратил покупать американский газ и привлекать финансирование в газовые проекты практически невозможно. Поэтому, уверены аналитики BofA, целому ряду компаний придется надолго отложить принятие окончательных инвестиционных решений по новым СПГ-проектам.
В частности, под угрозой заморозки терминал Driftwood в Луизиане стоимостью 28 миллиардов долларов, к строительству которого собиралась в этом году приступить компания Tellurian. "Мы считаем вероятными задержки этого проекта, учитывая торговую войну между США и Китаем и минимальные шансы заключения контрактов на поставку СПГ в обозримой перспективе", — предупреждает BofA.
Охранник у входа на территорию компрессорной станции Портовая
4 июля, 08:00РИА Новости
"Газпром" вытесняет американский СПГ из Европы
Та же ситуация с терминалом Magnolia компании Liquefied Natural Gas Ltd (LNG Ltd) и терминалом в Рио-Гранже, Техас, компании NextDecade Corp.
После публикации отчета BofA акции Tellurian за один день подешевели на 19%, NextDecade — на 13%, LNG Ltd — на 2,6%.

Потерянный рынок

Помимо торговой войны, инвесторов пугает усиливающаяся конкуренция на мировом рынке. Многие эксперты уверены, что восстановить позиции на самом перспективном — китайском — рынке американцам не удастся уже никогда.
Ведь в конце этого года начнет работать газопровод "Сила Сибири", по которому из России в КНР будет поступать 38 миллиардов кубометров газа в год. В августе к газопроводу подключили Чаяндинское месторождение, и сейчас "Газпром" занимается наполнением трубы.
В июне "Новатэк" заключил с китайской нефтехимической корпорацией Sinopec соглашение о совместном предприятии по реализации СПГ и природного газа конечным потребителям в КНР.
Кроме того, на рынке постоянно появляются новые продавцы — например, Папуа — Новая Гвинея. Кстати, "благодарить" за это американские газовщики должны Дональда Трампа.
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири
29 августа, 14:32Республика Саха (Якутия)
"Газпром" начал наполнение газопровода "Сила Сибири"
Дело в том, что, стремясь создать противовес китайской программе "Один пояс — один путь", Трамп на саммите АТЭС в ноябре прошлого года уговорил Японию и Австралию совместно вложить миллиард долларов в завод по производству СПГ в Папуа — Новой Гвинее. Теперь новогвинейское топливо — выгодная альтернатива американскому.

Мы выбираем, нас выбирают

В последние месяцы у инвесторов образовался еще один повод для беспокойства — грядущие президентские выборы. Кандидаты от Демократической партии активно продвигают "зеленую повестку", направленную на борьбу с изменениями климата. Среди главных мишеней демократов — нефтегазовые компании.
Так, в ходе дебатов 31 июля основной кандидат от демократов, бывший вице-президент Джо Байден, отвечая на вопрос о субсидиях для нефтегазового сектора, категорично высказался за их отмену. "Мы позаботимся, чтобы они были исключены и больше не было субсидий ни на один из этих проектов".
Неделю назад, 22 августа, другой кандидат-демократ Берни Сандерс выразился еще жестче: "Руководителей компаний, занимающихся добычей ископаемого топлива, надо привлечь к уголовной ответственности за разрушения, которые они сознательно причинили". В общем, если демократы выиграют президентские выборы, газовиков ждут серьезные неприятности.
Завод по переработке сжиженного природного газа в Австралии
16 июля, 08:00РИА Новости
Ни пути, ни пояса: как США остановят экономическую экспансию Китая
А шансы на переизбрание Трампа тают с каждым днем, по мере того как ситуация в американской экономике ухудшается. Фермеры, оказавшие решающую поддержку действующему президенту США на выборах 2016 года, сегодня обвиняют его в разрушении торговых отношений с ключевыми партнерами.
"Вместо того чтобы решать существующие проблемы в нашем сельскохозяйственном секторе, эта администрация только создает новые", — заявил на прошлой неделе президент Национального союза фермеров Роджер Джонсон изданию Markets Insider, добавив, что "Трамп сжигает мосты со всеми нашими крупнейшими торговыми партнерами".
По оценкам аналитической компании Nebraska Farm Business Inc, долг средней американской фермы — 1,3 миллиона долларов. "Мы сталкиваемся с худшим сельскохозяйственным кризисом в современной истории", — констатируют специалисты Nebraska Farm Business. Вряд ли фермеры захотят еще раз поддержать Трампа на выборах.

Выхода нет

Американские газовики применяют две кризисные стратегии, отмечается в обзоре американского Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA). Одни наращивают добычу в расчете на дополнительную выручку и формирование финансового резерва на трудные времена. Другие стараются сокращать издержки, снижая объемы добычи.
По мнению аналитиков IEEFA, "в конечном итоге обе эти стратегии нежизнеспособны: даже если производители природного газа скоординируют усилия, что маловероятно, нельзя быть уверенными в повышении цен".
Любое заметное подорожание природного газа спровоцирует более активное использование возобновляемых источников энергии, и спрос на ископаемое топливо сразу упадет. "На протяжении многих лет природный газ считался самым дешевым источником энергии, однако теперь, когда себестоимость солнечной и ветровой энергии снизилась, они стали реальными конкурентами газу", — подчеркивают авторы обзора.
На территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине
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Хроническая зависимость: почему США не могут обойтись без российского СПГ
Но если даже цены вырастут, кризис просто переместится из сферы добычи в переработку. "Снижение цен на газ спровоцировало инвестиционный бум в нефтехимии — инвесторы сделали ставку на то, что газ так и останется дешевым. Если эти расчеты на оправдаются, мы увидим банкротства уже не в газовой, а в химической промышленности", — предупреждает Институт энергетической экономики и финансового анализа.
"Турбулентность и отчаяние сотрясают сланцевую индустрию, — констатируют аналитики IEEFA. — В ближайшие шесть месяцев американским нефтегазовым компаниям предстоит выплатить или рефинансировать долги на сотни миллиардов долларов. Многие не смогут этого сделать и обанкротятся".
С учетом всех этих факторов инвестиционная пауза в американской газовой индустрии способна затянуться как минимум до 2021 года. Значит, планам США стать к 2024-му крупнейшим в мире экспортером СПГ не суждено реализоваться.
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Берни Сандерссжиженный природный газЯмал СПГСила Сибири (газопровод)Дональд ТрампГазпромНоватэкСШАЭкономика
Популярные комментарии
Как всегда на РИА день начинается с очередного прогноза краха газовой отрасли США. Эксперд молодец знает как россиянам настроение поднять. Будет кризис или не будет о нем уже лет пять наши СМИ пророчат неважно. Важно что на этом фоне незаметно заявление газпрома о снижении поставок газа за рубеж.
30 августа, 08:17
АСАртур Саляхов
16520063
Как всегда вы правы. США завалят газом украинские подземные хранилища на кредитные деньги и амриканская газовая промышленность воспрянет. Кстати еще один есть перспективный газовый рынок - рынок Азербайджана, из-за просчетов или из-за аферы ВР Шах-Дениз так и не заработал и уже 5-й год подряд газ Азербайджан покупает у Газпрома в количестве 3-5 млрд м3 и потом поставляет его в Турцию.
30 августа, 09:10
Александр Шаров
3580104
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