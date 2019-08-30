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РИА Новости

Врачи были пьяны? Почему молодая женщина погибла после удаления зуба

08:00 30.08.2019 (обновлено: 11:48 30.08.2019)
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© Фото : со страницы Нины Карповой из социальной сети "ВКонтакте"Нина Карпова с семьей
Нина Карпова с семьей
© Фото : со страницы Нины Карповой из социальной сети "ВКонтакте"
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Мария Марикян. В Свердловской области мать троих детей скончалась во время операции из-за осложнений, возникших после удаления зуба. В региональных СМИ со ссылкой на источник сообщили: врачи, оперировавшие пациентку, были пьяны. В свою очередь, главврач этого госпиталя не сомневается в профессионализме сотрудников и не верит, что коллеги могли находиться в нетрезвом состоянии. Теперь в этой истории разбираются следователи.

"Ничего не объяснили"

Тридцатиоднолетняя Нина Карпова из города Полевского Свердловской области обратилась к стоматологу в местную поликлинику. Там "по бесплатному талону" ей удалили больной зуб. А потом начались осложнения. "У Нины заболели десны, сильно опухло горло, ей было больно глотать. Она опять пошла в больницу. Врач ничего внятного не сказал, даже не знал, какой ставить диагноз", — вспоминает в беседе с РИА Новости супруг умершей Алексей Карпов.
Через три дня скорая помощь доставила Нину в отделение челюстно-лицевой хирургии Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войны. "Не знаю, почему именно в эту больницу, — врачам виднее было", — продолжает Карпов.
© Фото : со страницы Нины Карповой в социальной сети "ВКонтакте"Нина Карпова
Нина Карпова
© Фото : со страницы Нины Карповой в социальной сети "ВКонтакте"
Нина Карпова
Местные журналисты, ссылаясь на медика, который якобы "знаком с обстоятельствами дела", сообщили, что врачи проводили операцию в нетрезвом состоянии. А умерла пациентка из-за гипоксии — кислородную трубку вставили не в трахею, а в пищевод.

"Семнадцатого августа в 9:18 мне позвонили и сказали, что моя жена умерла от остановки сердца. Толком ничего не объяснили. В свидетельстве о смерти указано, что ее не стало в 00:10. Почему мне позвонили только утром?" — возмущается Алексей, с трудом сдерживая эмоции.

По словам вдовца, у Нины до этого никогда не было проблем с сердцем. Карпов намерен "довести дело до конца": он обратился в страховую медицинскую компанию и в полицию.
Родственники и друзья шокированы. Нина на протяжении последних четырех лет работала в колбасном цехе упаковщицей. Ее коллега Алина Иванова (имя изменено) рассказывает, что она была "всегда здоровой, очень светлой, хорошей и доброй": "У них прекрасная семья. Нина недавно вышла из декрета. Хотела заняться своим огородом".
У нее осталось трое детей: одной дочке 13 лет, второй — два года, сыну — десять. Теперь вся ответственность по воспитанию на отце, и "родственники, конечно, помогут".
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"Ничего не обнаружили"

У медиков, впрочем, своя версия. Главврач госпиталя Олег Забродин в комментарии РИА Новости пояснил, что женщина скончалась из-за послеоперационного осложнения, которое "непосредственно с операцией не связано".

"У пациентки после экстубации (извлечения интубационной трубки. — Прим. ред.) начал стремительно развиваться отек гортани. Перед тем как экстубировать ее, челюстно-лицевой хирург провел успешную операцию. Замечаний не было. А вот после того как пациентку вывели из наркоза, возник отек. Анестезиолог помочь уже ничем не смог — она очень быстро умерла", — говорит Забродин.

Главврач также утверждает, что вскрытие не выявило нарушений, о которых рассказал источник региональным СМИ: "Ничего не обнаружили".
Забродин не верит, что его коллеги находились под воздействием алкоголя, хотя и не торопится с выводами: "Если быть откровенным, мне ничего не известно. Но я могу точно сказать, что у врачей той смены и бригады положительная репутация в госпитале. У меня сомнений даже нет, что они были трезвыми. Однако я их в то время не видел, могу только предполагать".
После случившегося в больницу направили комиссию из областного Минздрава, в нее вошел главный анестезиолог Александр Левит. В ходе клинического разбора "все ошибки были разобраны, рекомендации даны". О каких именно ошибках идет речь, главврач не сказал, сославшись на конфиденциальность. Однако заверил: "Ошибок, которые могли бы повлечь смерть пациентки, не было".
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Кроме того, Олег Забродин добавил, что обращаться в полицию в госпитале не собираются: "Мы передаем информацию в правоохранительные органы, только если к нам поступает кто-то после травмы, проникающих ранений. Этот случай не связан ни с тем, ни с другим".
На вопрос, почему супруга умершей не уведомили сразу о смерти жены, Забродин ответил, что это момент "не медицинского плана, а морально-этического". "Не знаю, как бы я поступил на месте врача: ночью бы позвонил или дождался утра. Это вопрос открытый", — добавил он.

Главврач заметил, что "в больнице умирает большое количество людей". "Мы видим, как люди выздоравливают, как умирают. Для нас это тяжело. Особенно когда речь идет о молодой женщине, у которой остались дети. Это большая трагедия", — заключил Забродин.

Пока медики не отстранены от профессиональной деятельности — хирург на рабочем месте, а анестезиолог взял отпуск. В региональном Министерстве здравоохранения не смогли предоставить оперативный комментарий. Старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета Александр Шульга сообщил РИА Новости, что дело взяли на контроль, идет проверка. "Выясняются все обстоятельства: качество, своевременность оказания медицинской помощи и также иные детали, имеющие отношение к делу", — уточнил представитель СК.
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ЕкатеринбургСледственный комитет РФСвердловская областьОбществоПроисшествия
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