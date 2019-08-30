Московский зоопарк поделился видео резвящихся панд

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специалисты Московского зоопарка в течение четырех месяцев изучали поведение панд Диндин и Жуи. В соцсетях пресс-службы зоопарка Специалисты Московского зоопарка в течение четырех месяцев изучали поведение панд Диндин и Жуи. В соцсетях пресс-службы зоопарка поделились видео с их участием.

Зоологи выяснили, что хорошее настроение у панд обычно бывает после еды - они питаются бамбуковыми ветками или свежеиспеченными кейками. Часто животные без причины начинают безудержно веселиться.

Причем после такой активности могут сразу уснуть.

Жуи приходит в восторг от больших картонных коробок, в которых ему нравится прятаться, и от пластиковых бочек, закрепленных на небольшой высоте над землей. Диндин очень любит душ, особенно в жаркую погоду.

Панды быстро теряют интерес к игрушкам, поэтому сотрудникам приходится регулярно изобретать новые, чтобы пробудить любопытство бамбуковых медведей. Новинка - гамак, подвешенный на ветвях дерева, на котором Жуи показывает "акробатическое шоу".