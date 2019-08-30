Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T01:56Z
https://ria.ru/20190830/1558043851.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155554/38/1555543842_0:66:2851:1670_1036x0_80_0_0_f78ec6820d5ac4628c398cf54d549d01.jpg
РИА Новости
Туризм

Московский зоопарк поделился видео резвящихся панд

01:56 30.08.2019
164
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБольшая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая"
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специалисты Московского зоопарка в течение четырех месяцев изучали поведение панд Диндин и Жуи. В соцсетях пресс-службы зоопарка поделились видео с их участием.
Зоологи выяснили, что хорошее настроение у панд обычно бывает после еды - они питаются бамбуковыми ветками или свежеиспеченными кейками. Часто животные без причины начинают безудержно веселиться.
Причем после такой активности могут сразу уснуть.
Жуи приходит в восторг от больших картонных коробок, в которых ему нравится прятаться, и от пластиковых бочек, закрепленных на небольшой высоте над землей. Диндин очень любит душ, особенно в жаркую погоду.
Панды быстро теряют интерес к игрушкам, поэтому сотрудникам приходится регулярно изобретать новые, чтобы пробудить любопытство бамбуковых медведей. Новинка - гамак, подвешенный на ветвях дерева, на котором Жуи показывает "акробатическое шоу".
Диндин и Жуи привезли в Москву в конце апреля. Китайские специалисты передали животных по программе сохранения редкого вида.
000000
ТуризмТуризмтуристыпандыНовости - ТуризмМосковский зоопаркМосква
Рекомендуем
Последствия урагана в США
В Джорджии объявили режим ЧП из-за приближения урагана "Дориан"
РИА
Новости
Проекты новейших пассажирских электросудов
В России разработали серию пассажирских электрических речных судов
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла в І чтении проект об отмене депутатской неприкосновенности
Машина на парковке в Москве
В ОНФ предложили создать парковочные места для водителей с детьми
Лента
новостей
Президент Дональд Трамп
Ураган "Дориан" может стать одним из крупнейших в США, заявил Трамп
Отдыхающие на городском пляже Ялты
Глава Ростуризма назвала плюсы отдыха в Крыму в межсезонье
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
У побережья США произошло землетрясение
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева
Владивосток встретил 100-тысячного туриста с электронной визой
Побережье Тихого океана
Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Полянский ответил критикам России и Сирии в Совбезе ООН
Музыкант и певец Ману Чао
Ману Чао перевыпустил дебютный альбом Clandestino
Выступление депутата Рады Антона Киссе на заседании парламента
Депутат Рады рассмешил коллег при попытке выступить на украинском языке
Деньги
Исследование: просрочка по кредитам россиян подбирается к кризисному уровню
Завод закрытого акционерного общества Крымский титан
Власти отчитались об экологической обстановке на севере Крыма
ТВ-пульт
В Челябинской области рассказали о звонках по вопросу перехода на "цифру"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19Россия перенесет частицу Вечного огня в столицу Словении
00:11Сирийская армия останавливает боевые действия в Идлибе с 31 августа
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
Лента новостейМолния