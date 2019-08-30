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РИА Новости

Задворки истории: заброшенный парк бюстов бывших президентов США

16:16 30.08.2019 (обновлено: 16:20 30.08.2019)
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Четыре десятка гигантских полуразрушенных скульптур бывших американских президентов — это не декорации к фильму-катастрофе, а то, что осталось от тематического парка, созданного в начале 2000-х в штате Вирджиния и просуществовавшего всего шесть лет. Несчастливая коллекция — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2019 / Brendan Smialowski

Парк Президентов, своеобразный музей под открытым небом, появился в Вильямсбурге в 2004 году.

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге
1 из 15

Парк Президентов, своеобразный музей под открытым небом, появился в Вильямсбурге в 2004 году.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© AFP 2019 / Brendan Smialowski

Специально для него были созданы многотонные бюсты 43 бывших президентов США.

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге
2 из 15

Специально для него были созданы многотонные бюсты 43 бывших президентов США.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© AFP 2019 / Brendan Smialowski

Парк, по замыслу создателей, должен был пробудить интерес граждан к американской истории.

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге
3 из 15

Парк, по замыслу создателей, должен был пробудить интерес граждан к американской истории.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© AFP 2019 / Brendan Smialowski

Однако предприятие оказалось убыточным, посетителей было слишком мало.

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге
4 из 15

Однако предприятие оказалось убыточным, посетителей было слишком мало.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© AFP 2019 / Brendan Smialowski

В 2010 году парк закрыли.

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге
5 из 15

В 2010 году парк закрыли.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© AFP 2019 / Brendan Smialowski

Бюсты решено было уничтожить.

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге
6 из 15

Бюсты решено было уничтожить.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© AFP 2019 / Brendan Smialowski

Однако предприниматель Говард Хэнкинс, получившей подряд, спас коллекцию.

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге
7 из 15

Однако предприниматель Говард Хэнкинс, получившей подряд, спас коллекцию.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© AFP 2019 / Brendan Smialowski

Статуя 35 президента США Джона Фицджеральда Кеннеди.

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге
8 из 15

Статуя 35 президента США Джона Фицджеральда Кеннеди.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© AFP 2019 / Brendan Smialowski

Бизнесмен перевез гигантские скульптуры на собственную ферму.

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге
9 из 15

Бизнесмен перевез гигантские скульптуры на собственную ферму.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© AFP 2019 / Brendan Smialowski

Статуи пострадали в дороге, а теперь разрушаются под открытым небом.

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге
10 из 15

Статуи пострадали в дороге, а теперь разрушаются под открытым небом.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© AFP 2019 / Brendan Smialowski

Для их восстановления несколько лет назад объявили сбор средств.

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге
11 из 15

Для их восстановления несколько лет назад объявили сбор средств.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© AFP 2019 / Brendan Smialowski

Правда, люди неохотно вкладывались в ремонт скульптур.

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге
12 из 15

Правда, люди неохотно вкладывались в ремонт скульптур.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© AFP 2019 / Brendan Smialowski

За два года удалось собрать немногим более тысячи долларов.

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге
13 из 15

За два года удалось собрать немногим более тысячи долларов.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© AFP 2019 / Brendan Smialowski

И все же Хэнкинс не отказывается от планов когда-нибудь открыть обновленный музей.

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге
14 из 15

И все же Хэнкинс не отказывается от планов когда-нибудь открыть обновленный музей.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
© AFP 2019 / Brendan Smialowski

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге.

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге
15 из 15

Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski
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