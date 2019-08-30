Задворки истории: заброшенный парк бюстов бывших президентов США

Парк Президентов, своеобразный музей под открытым небом, появился в Вильямсбурге в 2004 году.
Парк Президентов, своеобразный музей под открытым небом, появился в Вильямсбурге в 2004 году.
Специально для него были созданы многотонные бюсты 43 бывших президентов США.
Специально для него были созданы многотонные бюсты 43 бывших президентов США.
Парк, по замыслу создателей, должен был пробудить интерес граждан к американской истории.
Парк, по замыслу создателей, должен был пробудить интерес граждан к американской истории.
Однако предприятие оказалось убыточным, посетителей было слишком мало.
Однако предприятие оказалось убыточным, посетителей было слишком мало.
В 2010 году парк закрыли.
Бюсты решено было уничтожить.
Однако предприниматель Говард Хэнкинс, получившей подряд, спас коллекцию.
Однако предприниматель Говард Хэнкинс, получившей подряд, спас коллекцию.
Статуя 35 президента США Джона Фицджеральда Кеннеди.
Бизнесмен перевез гигантские скульптуры на собственную ферму.
Статуи пострадали в дороге, а теперь разрушаются под открытым небом.
Для их восстановления несколько лет назад объявили сбор средств.
Правда, люди неохотно вкладывались в ремонт скульптур.
За два года удалось собрать немногим более тысячи долларов.
И все же Хэнкинс не отказывается от планов когда-нибудь открыть обновленный музей.
И все же Хэнкинс не отказывается от планов когда-нибудь открыть обновленный музей.
Бюсты бывших президентов США в Вильямсбурге.