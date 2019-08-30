Задворки истории: заброшенный парк бюстов бывших президентов США

Четыре десятка гигантских полуразрушенных скульптур бывших американских президентов — это не декорации к фильму-катастрофе, а то, что осталось от тематического парка, созданного в начале 2000-х в штате Вирджиния и просуществовавшего всего шесть лет. Несчастливая коллекция — в фотоленте Ria.ru.