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РИА Новости

Плоды просвещения. Эксперты выяснили, что влияет на качество продуктов

08:00 30.08.2019 (обновлено: 15:35 30.08.2019)
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© Depositphotos / minervastockДевушка покупает овощи в магазине
Девушка покупает овощи в магазине
© Depositphotos / minervastock
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Со следующего года вступит в силу федеральный закон "Об органической продукции", определяющий, как выращивать и производить качественные, полезные для здоровья и окружающей среды продукты питания. Пока же пометки "эко" и "органик" на упаковке, за редким исключением, не более чем маркетинговые уловки. Какой должна быть по настоящему экологичная продукция, РИА Новости рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Индустриальные и фермерские

Почти на любой упаковке продуктов питания из магазина, за исключением разве что соли, перечисляется множество ингредиентов. Казалось бы, хлеб пекут из муки, воды, масла, в крайнем случае — яиц и закваски. Откуда в обычной буханке соевая мука, эмульгатор, регулятор кислотности, маргарин, ароматизатор, даже если он идентичен натуральному?
Пищевые технологи отвечают так: массовое производство требует сначала разобрать сырье на составные части — белки, жиры, углеводы, клетчатку, а затем снова собрать. При этом теряются оригинальный цвет, вкус и запах, структура, вот и нужны добавки, чтобы продукт в итоге походил на натуральный.
Любая технология — это стандарт, позволяющий выпускать огромное количество продуктов, безопасных для здоровья, с приемлемым качеством. Хотите, чтобы одинаковые батоны белого лежали в каждом магазине страны? Чтобы все были сыты? Пищевые технологи и химики это обеспечили. С помощью одних подсобных хозяйств накормить растущее население не получится. Производительность у них гораздо ниже, и как выясняется, качество продуктов — тоже.
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"Чем фермерские продукты отличаются от индустриальных? Мы этим вопросом изначально задавались. Например, мед промышленным способом не делают, его скупают у пасечников и купажируют. Мы находили в таких продуктах антибиотики, не предназначенные для лечения пчел. Это все равно что кто-то моет голову конским шампунем. Очевидно же — он не для человеческих волос. Или, например, фермерское молоко. Почему оно хранится всего три дня? Потому что в хозяйстве зачастую нет условий для стерилизации — промывки, кварцевания помещений, в результате чего погибает большинство микроорганизмов", — рассказывает Елена Саратцева.
Есть проблемы и с ветеринарным контролем. В отличие от производств, куда ветконтроль регулярно приходит, в подсобное хозяйство этих специалистов не пустят — частная собственность. Остается контроль на рынках, где реализуется продукция, но там не всегда есть нужное оборудование, чтобы определить, например, следы антибиотиков.
По словам Саратцевой, фермерское — не равно органическому. В веерном исследовании Роскачества изготовленные промышленным способом молочные продукты оказались лучше фермерских. Верхнюю же строчку заняли органические продукты.
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Хозяйство в стиле "органик"

Продукты с эмблемой organic food, магазины organic shop уже несколько лет популярны в Европе. Их рынок — один из самых быстрорастущих. В России это понятие пока малоизвестно. Только два процента потребителей покупают подобные продукты. Между тем спрос на них растет. Что же в них особенного?
В органическом сельском хозяйстве не используют антибиотики, фармпрепараты, гербициды и пестициды, минеральные удобрения, гормоны роста и другие вредные для здоровья и экологии ингредиенты. Запрещены ГМО, нельзя выращивать продукты гидропонным методом. Коровы и куры должны содержаться в естественных условиях, пастись на земле. Забивать их нужно только щадящим способом, чтобы животное не мучилось.
Органические продукты содержат больше витаминов, питательных веществ, не оказывают негативного влияние на организм. О них мечтает большинство россиян.
Не следует думать, что органические продукты производят некие былинные крестьяне с сохой и плугом. Наоборот, хозяйства этого типа используют последние достижения науки и техники, чтобы выращивать растения, животных, пчел, рыбу самого высокого качества, не прибегая к химии и варварскому способу хозяйствования. Фермер подбирает сорта и породы, условия содержания, корма так, чтобы свести риск болезней и вредителей к минимуму, а если они все же случились, борется с ними ограниченными методами.
В России с 2016 года действует межгосударственный стандарт — ГОСТ — для продукции органического производства. С 1 января 2020 года вступает в силу соответствующий закон. Все, кто захочет назвать свои продукты органическими — будь то крупный агрохолдинг, ферма или подсобное хозяйство, — должны будут получить сертификат соответствия и подкрепить заявленные свойства документами. Покупателю останется только посмотреть на этикетку и, если там будет единый знак соответствия (по аналогии с евролистом на упаковках продуктов, произведенных в ЕС), уверенно выбирать.
"К нам ввозится много organic food из Европы, но сам по себе евролист ничего не значит. На упаковке еще должен быть номер сертификата, указывающий, кто его выдал. Перед номером две буквы указывают на страну сертификации — Великобритания или Болгария, к примеру. Мы знаем, что не все страны делают это качественно", — подчеркивает эксперт.
Сейчас в России зарегистрированы 14 систем добровольной сертификации качества экологичной продукции, но лишь малая часть реально занимается проверкой. Большинство за пару тысяч рублей выдают фиктивную бумажку.
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosОрганическое сельское хозяйство
Органическое сельское хозяйство
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos

Хитрый экомаркетинг

В наших магазинах все чаще можно встретить названия продуктов с пометками "эко", "органик", "био". Однако это чисто маркетинговая уловка, чтобы привлечь покупателя, такие продукты не более органические и экологические, чем произведенные промышленным способом.
"Есть даже термин green washing ("зеленый камуфляж"). Это когда производитель представляет продукцию как "зеленую", "органическую", но она на деле таковой не является. Согласно регламенту, действующему для Евразийского экономического союза, дополнительные свойства, указанные на упаковке, следует подтвердить документально. Разве название, товарный знак к ним относится? Это просто изображение, набор шрифтов", — поясняет Елена Саратцева.
Значит, стоит еще задача — информировать покупателей, как отличить настоящие органические продукты, как не попасть на удочку маркетологов.
"Почему это важно? Мы исследовали рынок мультизернового хлеба. Оказалось, что 58 процентов потребителей у нас выбирают ЗОЖ-продукцию на основании маркетинговых надписей или маркировки. Из них только 23 процента знают, что означает надпись "органический продукт", — подчеркивает Елена.
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Можно ли испечь качественный домашний хлеб

Раз отечественную органическую продукцию пока сложно купить, а маркетологи обманывают, то почему бы не делать продукты самим дома? Хотя бы самые простые — такие как хлеб. Сейчас большинство может позволить себе хлебопечку, а ингредиенты стоят дешево. Однако и тут не все так просто.
"Проблема качества хлеба не столько в самом процессе выпекания, сколько в сырье. Мы не будем сами растить зерно, молоть. И не всякий фермер станет это делать. Мы закупим готовую муку, например, даже ЗОЖ-муку из разных круп. А как она хранилась? Протравлено ли зерно от вредителей? Мы вряд ли способны это выяснить. В органическом же производстве всю цепочку необходимо показать: откуда зерно, как оно произведено и так далее", — говорит Саратцева.
Органической будут называть сельскохозяйственную продукцию самого высокого качества. Некоторые послабления сделают для "экологически чистой продукции" — создать такой бренд поручил президент России в феврале этого года. Ее еще называют "зеленой". Например, при производстве разрешено использовать минеральные удобрения в определенных дозах. Именно этот бренд будет активно продвигаться на зарубежные рынки.
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"По традиции под словом "зеленый" мы понимаем не столько качество продукта, сколько экологичный способ производства, не наносящий вред окружающей среде", — уточняет эксперт.
Для этого типа продукции, куда, помимо сельскохозяйственных изделий, войдут косметика, парфюмерия, одежда, уже подготовлен законопроект.
Все эти различия и тонкости между терминами еще предстоит объяснять потребителям, учить их различать продукты по качеству и делать осознанный выбор. Себя Елена Саратцева называет просвещенным покупателем, инвестирующим время в здоровье.
"В среднем я трачу час на покупки в магазине. А он у меня — через дорогу, обычный супермаркет. Я внимательно читаю этикетки. Недавно, к примеру, нашла газировку "Тархун" без синтетического красителя. Могу узнать у администратора, проверены ли весы и где пломба, написать жалобу на просроченную продукцию. Таким образом я помогаю формировать благоприятную окружающую среду и отстаиваю права потребителя. Но задача как раз в том, чтобы мы не проводили часы в магазине, а доверяли зеленой отечественной эмблеме на упаковке", — подытоживает эксперт.
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