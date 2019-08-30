Конкурс имени Андрея Стенина готов объявить победителей 2019 года

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. МИА "Россия сегодня" назовет 10 сентября призовые места всех участников шорт-листа 2019 года. В этот же день будет раскрыта и основная интрига – кто станет обладателем главной награды Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, его Гран-при. Интрига конкурса раскроется только на торжественной церемонии награждения в Выставочном комплексе Государственного исторического музея (Площадь Революции, д. 2/3). После церемонии награждения состоится открытие выставки работ лауреатов, которая будет открыта для всех желающих с 11 по 29 сентября. Вход на выставку свободный в часы работы музея.
За право стать обладателем Гран-при конкурса в 2019 году боролись 28 молодых фотографов из 17 стран мира, среди которых Россия, Франция, Филиппины, Германия, Индия, Италия, США, Иран, Мексика, Турция, ЮАР, Бангладеш, Гонконг, Португалия, Испания, Белоруссия и Египет. Главными темами работ 2019 года стали глобальные социальные вызовы. Молодые фотографы в описании их не только создают новый визуальный язык, объединяя жанры и форматы. Их работы не просто обозначают проблемы и вскрывают их причины. Возможные последствия этих проблем — для страны, региона, или планеты в целом — становятся главными в этих историях.
Выставочный комплекс Государственного исторического музея станет первой площадкой для работ победителей конкурса, после чего они совершат турне по экспозиционным площадкам мира.
О конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2019 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал "National Geographic Россия", журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер – фестиваль PhotON.