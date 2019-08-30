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РИА Новости

"Били, жгли руки": как житель Татарстана попал в рабство к фермерам

08:00 30.08.2019 (обновлено: 12:37 30.08.2019)
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Пострадавший Идрис Садыков
Пострадавший Идрис Садыков
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Виктория Дубовская. Подъем в четыре утра, тяжелый физический труд и наказания за неподчинение — Идрис Садыков этой весной провел 20 дней в рабстве у жителей деревни Новое Демкино. Пострадавший утверждает, что его из собственного дома похитили двое братьев-полицейских и затем заставили работать на ферме родителей. По словам защиты Садыкова, следователи возбудили уголовное дело еще в начале июля, однако обвинения до сих пор никому не предъявили.

Из свидетелей в рабы

Впервые с сотрудниками полиции Муратом и Ренатом Юнусовыми (имена изменены в интересах следствия) Идрис Садыков встретился 5 мая. В тот вечер он распивал спиртное у себя дома в деревне Чулпаново вместе с приятелем. Не хватило — приятель отправился за добавкой, но не вернулся. Спустя несколько часов в дверь постучали местные оперативники.
CC BY-SA 4.0 / Официальный Татарстан/Нурлатский муниципальный район / Село Чулпаново Нурлатского района Республики Татарстан
Село Чулпаново Нурлатского района Республики Татарстан
CC BY-SA 4.0 / Официальный Татарстан/Нурлатский муниципальный район /
Село Чулпаново Нурлатского района Республики Татарстан
Выяснилось, что приятель Идриса ночью ограбил продуктовый магазин. По словам адвокатов, нашли его быстро, по горячим следам. Садыкова задержали как возможного соучастника и доставили в ближайшее отделение, однако после допроса перевели в статус свидетеля и отпустили.
На следующий день к нему заехали братья Юнусовы. Они сказали, что Садыкову придется повторно явиться в полицию. Идрис согласился, но вскоре понял, что его везут не в местное отделение, а в соседний район.
Около трех часов ночи они прибыли в деревню Новое Демкино. Идриса отвели в сарай, куда через некоторое время один из братьев Юнусовых привел своего отца, и тот рассказал, чем теперь пленнику придется заниматься: работать на семейной ферме, ухаживать за огородом и домашней скотиной — быками, коровами, телятами. Защита потерпевшего утверждает, что трудовой день там начинался в четыре утра и заканчивался ближе к полуночи.
Пострадавший Идрис Садыков показывает руки, которые похитители ошпарили кипятком
Пострадавший Идрис Садыков показывает руки, которые похитители ошпарили кипятком
Пострадавший Идрис Садыков показывает руки, которые похитители ошпарили кипятком
За непослушание жестоко наказывали. "Как-то велели почистить канализацию, но Садыков отказался. Тогда они заставили его вытянуть руки вперед и обварили их кипятком", — рассказывает РИА Новости адвокат потерпевшего Андрей Сучков.
Пленник пытался сбежать, но далеко уйти не удавалось: сарай находился всего в паре метров от хозяйского дома, где постоянно кто-нибудь дежурил.

"Покажешься в деревне и вернешься"

Друзья и знакомые не сразу заметили исчезновение Идриса. Последние годы он жил один, близкие родственники переехали в город. Постоянной работы у него не было: периодически "халтурил" на мелких сельскохозяйственных предприятиях.
Тревогу подняла его родная сестра Зухра. Не дозвонившись в течение нескольких дней до брата, она сообщила об исчезновении брата в полицию.
Узнав, что Идриса ищут, братья Юнусовы сами отвезли пленника в отделение полиции и заставили подписать протокол о том, что он якобы все это время добровольно работал трактористом в соседней деревне у частного предпринимателя.
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Через несколько дней его отпустили домой, но с одним условием.
"Они вручили Идрису телефон с симкой и дали номер для связи, — говорит адвокат Сучков. — Сказали, походишь по деревне пару дней, а потом заберем тебя обратно". И пригрозили: ослушаешься — переведем из свидетелей ограбления магазина в соучастники, отправим в тюрьму.
Идрис обратился в СК. После проверки рассказ о 20-дневном рабстве лег в основу уголовного дела, возбужденного по статье "Похищение человека". Теперь распорядок дня на ферме тщательно изучают следователи.
В СК России по Республике Татарстан РИА Новости подтвердили, что ведется расследование.
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При этом сотрудники полиции, которых Идрисов опознал как похитителей, продолжают работать в органах, обвинения им еще не предъявлены. По словам бывших соседей семьи, репутация у Юнусовых в деревне хорошая. Связаться с самими полицейскими РИА Новости не удалось. Если их причастность к преступлению докажут, членам семьи Юнусовых грозит до 12 лет тюрьмы. Причем к уголовному делу могут добавиться и другие обвинения.

"Рабская" должность

История Садыкова — не единственное подобное уголовное дело за последнее время. Как отмечают эксперты, жертвы часто приходят к будущему "хозяину" добровольно — в поисках оплачиваемой работы. И только потом понимают, что попали в ловушку.
Так, в Кемерово в начале июля завершили расследование уголовного дела против 58-летней жительницы Мариинска и ее 27-летнего сына. По версии следствия, летом 2015-го они приютили 21-летнюю бездомную, обещали еду и одежду за помощь по дому. Девушка попала в настоящее рабство — за малейшее неповиновение ее жестоко избивали. За отказ колоть дрова ей порезали предплечья и ягодицы.
У потерпевшей не было шанса сбежать: мобильный телефон и документы у нее отобрали, на улицу выпускали только под присмотром. Лишь в ноябре 2015-го она улучила момент и попросила помощи у соседей. Те связались с полицией. Когда в дом нагрянули силовики, преступники скрылись. Их задержали только в марте этого года. В ближайшее время дело передадут в суд, обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.
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