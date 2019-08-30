"Били, жгли руки": как житель Татарстана попал в рабство к фермерам

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Виктория Дубовская. Подъем в четыре утра, тяжелый физический труд и наказания за неподчинение — Идрис Садыков этой весной провел 20 дней в рабстве у жителей деревни Новое Демкино. Пострадавший утверждает, что его из собственного дома похитили двое братьев-полицейских и затем заставили работать на ферме родителей. По словам защиты Садыкова, следователи возбудили уголовное дело еще в начале июля, однако обвинения до сих пор никому не предъявили.

Из свидетелей в рабы

Впервые с сотрудниками полиции Муратом и Ренатом Юнусовыми (имена изменены в интересах следствия) Идрис Садыков встретился 5 мая. В тот вечер он распивал спиртное у себя дома в деревне Чулпаново вместе с приятелем. Не хватило — приятель отправился за добавкой, но не вернулся. Спустя несколько часов в дверь постучали местные оперативники.

Выяснилось, что приятель Идриса ночью ограбил продуктовый магазин. По словам адвокатов, нашли его быстро, по горячим следам. Садыкова задержали как возможного соучастника и доставили в ближайшее отделение, однако после допроса перевели в статус свидетеля и отпустили.

На следующий день к нему заехали братья Юнусовы. Они сказали, что Садыкову придется повторно явиться в полицию. Идрис согласился, но вскоре понял, что его везут не в местное отделение, а в соседний район.

Около трех часов ночи они прибыли в деревню Новое Демкино. Идриса отвели в сарай, куда через некоторое время один из братьев Юнусовых привел своего отца, и тот рассказал, чем теперь пленнику придется заниматься: работать на семейной ферме, ухаживать за огородом и домашней скотиной — быками, коровами, телятами. Защита потерпевшего утверждает, что трудовой день там начинался в четыре утра и заканчивался ближе к полуночи.

Пострадавший Идрис Садыков показывает руки, которые похитители ошпарили кипятком Пострадавший Идрис Садыков показывает руки, которые похитители ошпарили кипятком

За непослушание жестоко наказывали. "Как-то велели почистить канализацию, но Садыков отказался. Тогда они заставили его вытянуть руки вперед и обварили их кипятком", — рассказывает РИА Новости адвокат потерпевшего Андрей Сучков.

Пленник пытался сбежать, но далеко уйти не удавалось: сарай находился всего в паре метров от хозяйского дома, где постоянно кто-нибудь дежурил.

"Покажешься в деревне и вернешься"

Друзья и знакомые не сразу заметили исчезновение Идриса. Последние годы он жил один, близкие родственники переехали в город. Постоянной работы у него не было: периодически "халтурил" на мелких сельскохозяйственных предприятиях.

Тревогу подняла его родная сестра Зухра. Не дозвонившись в течение нескольких дней до брата, она сообщила об исчезновении брата в полицию.

Узнав, что Идриса ищут, братья Юнусовы сами отвезли пленника в отделение полиции и заставили подписать протокол о том, что он якобы все это время добровольно работал трактористом в соседней деревне у частного предпринимателя.

Через несколько дней его отпустили домой, но с одним условием.

"Они вручили Идрису телефон с симкой и дали номер для связи, — говорит адвокат Сучков. — Сказали, походишь по деревне пару дней, а потом заберем тебя обратно". И пригрозили: ослушаешься — переведем из свидетелей ограбления магазина в соучастники, отправим в тюрьму.

Идрис обратился в СК. После проверки рассказ о 20-дневном рабстве лег в основу уголовного дела, возбужденного по статье "Похищение человека". Теперь распорядок дня на ферме тщательно изучают следователи.

В СК России по Республике Татарстан РИА Новости подтвердили, что ведется расследование.

При этом сотрудники полиции, которых Идрисов опознал как похитителей, продолжают работать в органах, обвинения им еще не предъявлены. По словам бывших соседей семьи, репутация у Юнусовых в деревне хорошая. Связаться с самими полицейскими РИА Новости не удалось. Если их причастность к преступлению докажут, членам семьи Юнусовых грозит до 12 лет тюрьмы. Причем к уголовному делу могут добавиться и другие обвинения.

"Рабская" должность

История Садыкова — не единственное подобное уголовное дело за последнее время. Как отмечают эксперты, жертвы часто приходят к будущему "хозяину" добровольно — в поисках оплачиваемой работы. И только потом понимают, что попали в ловушку.

Так, в Кемерово в начале июля завершили расследование уголовного дела против 58-летней жительницы Мариинска и ее 27-летнего сына. По версии следствия, летом 2015-го они приютили 21-летнюю бездомную, обещали еду и одежду за помощь по дому. Девушка попала в настоящее рабство — за малейшее неповиновение ее жестоко избивали. За отказ колоть дрова ей порезали предплечья и ягодицы.