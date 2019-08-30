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РИА Новости

"Встречный пал" для НАТО. Чем опасна новая модификация Ту-22М3

08:00 30.08.2019 (обновлено: 14:22 30.08.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевСверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Скоростной, до зубов вооруженный и до сих пор актуальный — ровно полвека назад, 30 августа 1969-го, первый полет совершил советский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М. Эти самолеты не раз модернизировались, до сих пор стоят на вооружении ВКС России и останутся в строю минимум до 2030-го. "Встречный пал" (Backfire), как его назвали в НАТО, воевал в Афганистане, Чечне, Южной Осетии, продолжает воевать в Сирии. О том, что делает Ту-22М уникальным и какое его ждет будущее, — в материале РИА Новости.

Со "складными" крыльями

У Ту-22М мало общего со сверхзвуковым бомбардировщиком Ту-22, впервые поднявшимся в воздух летом 1958-го. Фактически это два разных самолета. Ту-22М разрабатывали во времена Хрущева, который сделал ставку на ракетное оружие и задвинул авиацию в дальний ящик. Чтобы выбить деньги на проект, Туполеву пришлось схитрить — назвать новую машину "модернизацией" серийной.
Советский самолет Ту-22 во время взлета
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К середине 1960-х боевое применение самолетов дальней авиации выявило низкую эффективность однорежимных сверхзвуковых бомбардировщиков. Требовалась многорежимная машина, способная работать в широком диапазоне высот и скоростей. Этого попытались достичь за счет крыла изменяемой стреловидности. На высоких скоростях полета эффективнее большая стреловидность, на малых (взлет, посадка) — меньшая.
Самолеты серии Ту-22М выполнены по нормальной аэродинамической схеме свободнонесущего низкоплана. В конструкции преобладают алюминиевые сплавы, фюзеляж — полумонокок, трехопорное шасси с носовой стойкой. Силовая установка последних модификаций — это два турбовентиляторных двигателя НК-25 тягой 14,5 тысячи килограмм-сил каждый. У земли самолет разгоняется до 1050 километров в час, на высоте — до 2300.

Чудо-"Гефест"

Самой современной серийной версией бомбардировщика остается Ту-22М3, разработанный во второй половине 1970-х. В окончательном виде его приняли на вооружение в марте 1989-го. У этой модификации изменена конструкция воздухозаборников, что несколько разгрузило крыло. Кроме того, полностью переработана система электроснабжения самолета: установлены новые генераторы с электронным управлением и приводы постоянных оборотов. Усовершенствованная система боевой нагрузки позволяет одновременно нести на борту и ракеты и бомбы. В составе ВКС России сейчас числятся около шести десятков таких машин.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДальние бомбардировщики Ту-22М3 на конкурсе "Авиадартс" на авиационном полигоне "Дубровичи" под Рязанью
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 на конкурсе Авиадартс на авиационном полигоне Дубровичи под Рязанью
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дальние бомбардировщики Ту-22М3 на конкурсе "Авиадартс" на авиационном полигоне "Дубровичи" под Рязанью
Основное вооружение "тушек"-дальников — аэробаллистические ракеты Х-15 и крылатые противокорабельные Х-22. Предусмотрена также широкая номенклатура авиабомб — как свободнопадающих, так и корректируемых. Первые, к слову, Ту-22М3 может использовать как высокоточное оружие благодаря авиационному прицельно-навигационному комплексу СВП-24-22 "Гефест". Его разрабатывали для фронтовых бомбардировщиков Су-24 и адаптировали и для Ту-22М3.
Это расширяет спектр доступных летчикам тактических приемов при поиске цели, выходе на нее и прицеливании. Учитывается множество факторов — скорость самолета, его географические координаты, высота полета, расстояние до объекта бомбометания, погодные условия, видимость и прочее. Система сама вычисляет, где и когда летчику "нажать на кнопку". В результате точность бомбовых ударов возрастает минимум в три раза. Подобный подход очень экономичен, так как старые боеприпасы применяются с не меньшей эффективностью, чем гораздо более дорогие современные корректируемые авиабомбы. Наконец, в хвосте Ту-22М3 установлена 23-миллиметровая пушка ГШ-23Л для самообороны.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
В точности Ту-22М3 довелось убедиться террористам в Сирии. ВКС России применили там четырнадцать самолетов этой модели. В частности, в январе 2017-го шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли авиационно-бомбовые удары по объектам ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор.

Планы на будущее

Руководство Минобороны не спешит списывать Ту-22М3 в утиль и готовится к его дальнейшей модернизации. В частности, до 2020-го 30 бомбардировщиков усовершенствуют до версии Ту-22М3М. На самолет установят оборудование под новую крылатую ракету "воздух — поверхность" Х-32, принятую на вооружение в 2016-м. Этот боеприпас представляет собой глубокую модернизацию Х-22 с большей дальностью и высотой полета, а также новой помехозащищенной головкой самонаведения, приспособленной к условиям применения противником средств радиоэлектронной борьбы.
© Объединенная авиастроительная корпорацияПервый полет глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. Стоп-кадр видео
Первый полет глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. Стоп-кадр видео
© Объединенная авиастроительная корпорация
Первый полет глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. Стоп-кадр видео
Эта модификация Ту-22М получит новое бортовое радиоэлектронное оборудование, отвечающее за всю жизнедеятельность самолета — в том числе за управление комплексами вооружений, максимально унифицированных с БРЭО новейших стратегических бомбардировщиков Ту-160М2. Установят комплексы обороны, позволяющие работать в условиях сильного противодействия комплексов ПВО, ПРО и РЭП противника. При этом улучшатся некоторые летно-технические характеристики за счет цифровизации управления самолетом.
Помимо ракет Х-32, Ту-22М3М сможет нести до четырех гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал". Как отмечало популярное на Западе издание Popular Mechanics, такое сочетание позволит российским ВКС наносить удары с дальних дистанций, не заходя в зону действия ПВО противника. Автор публикации подчеркнул, что при дальности полета бомбардировщика в 5,5 тысячи километров и дальности полета "Кинжала" в 1900 километров Ту-22М3М способен уничтожить цель на удалении до 7400 километров от аэродрома базирования.
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23 декабря 2017, 08:00РИА Новости
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Выкатка первого Ту-22М3М состоялась на Казанском авиазаводе имени Горбунова 16 августа 2018-го. А 28 декабря бомбардировщик поднялся в воздух: 37-минутный полет на высоте 1500 метров прошел штатно. Машине еще предстоит пройти государственные испытания, но уже можно с уверенностью сказать, что полувековая история Ту-22М далека от завершения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Ту-22М3Воздушно-космические силы РоссииСу-24Ту-22МНАТОСирияБезопасность
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