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РИА Новости

Президент Йемена заявил о решимости вернуть Аден под контроль правительства

23:58 29.08.2019
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© AP Photo / Wael QubadyСитуация в Йемене
Ситуация в Йемене
© AP Photo / Wael Qubady
КАИР, 29 авг - РИА Новости. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади в четверг заявил о решимости вернуть контроль над городом Аден на юге страны, захваченном сепаратистами при поддержке ВВС ОАЭ.
По данным министерства обороны Йемена, в четверг в результате авиаударов ОАЭ по позициям правительственных войск в южных провинциях страны - Адене и Абьяне - не менее 300 военных и гражданских погибли или получили ранения. Удары авиации ОАЭ по позициям правительственных отрядов заставили их отступить из Адена и других населенных пунктов, которые они заняли в среду.
"Нас не запугают самолеты тех, кто целится в нашу землю. Мы победим и вернем нашу временную столицу", - говорится в заявлении.
Хади призвал Саудовскую Аравию вмешаться, чтобы прекратить поддержку сепаратистов со стороны ОАЭ.
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Власти Йемена сообщили в среду, что йеменские правительственные войска вошли в Аден и начали бои за город с сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена. Однако в четверг СМИ сообщили, что сепаратисты вновь вернули себе контроль над городом.
Обстановка на юге Йемена обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.
Однако вместо освобождения позиций в Адене лояльные ему войска начали захватывать другие провинции на юге страны. Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.
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