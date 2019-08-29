Президент Йемена заявил о решимости вернуть Аден под контроль правительства

КАИР, 29 авг - РИА Новости. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади в четверг заявил о решимости вернуть контроль над городом Аден на юге страны, захваченном сепаратистами при поддержке ВВС ОАЭ.

По данным министерства обороны Йемена, в четверг в результате авиаударов ОАЭ по позициям правительственных войск в южных провинциях страны - Адене и Абьяне - не менее 300 военных и гражданских погибли или получили ранения. Удары авиации ОАЭ по позициям правительственных отрядов заставили их отступить из Адена и других населенных пунктов, которые они заняли в среду.

"Нас не запугают самолеты тех, кто целится в нашу землю. Мы победим и вернем нашу временную столицу", - говорится в заявлении.

Хади призвал Саудовскую Аравию вмешаться, чтобы прекратить поддержку сепаратистов со стороны ОАЭ.

Власти Йемена сообщили в среду, что йеменские правительственные войска вошли в Аден и начали бои за город с сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена. Однако в четверг СМИ сообщили, что сепаратисты вновь вернули себе контроль над городом.

Обстановка на юге Йемена обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.