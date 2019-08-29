Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T23:57Z
https://ria.ru/20190829/1558058337.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155600/07/1556000788_0:39:2128:1236_1036x0_80_0_0_3371da05dd4422e8c0b53158dabbc79f.jpg
РИА Новости

Трамп назвал космос следующей областью военных действий

23:43 29.08.2019 (обновлено: 23:57 29.08.2019)
1611
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
"Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе - следующей области военных действий. Я считаю, что это довольно очевидно для всех", - сказал он.
По его словам, теперь космос будет рассматриваться как независимая область ведения военных действий, равно как и "землю, море, воздух и киберпространство".
Он также заявил, что целью космического командования станет обеспечение доминирования США в космосе.
"Мы знаем, что лучший способ предотвращения конфликтов - это подготовиться к победе", - сказал он и выразил уверенность, что "ни один враг на земле никогда не приблизится к мощи американских вооруженных сил".
Ученый Ричард Сомервилль из журнала Бюллетень ученых-атомщиков переводит стрелки Часов Судного Дня на без трех минут полночь
25 января, 17:23Радио
Остановись, мгновенье. "Часы Судного дня" остались без измененийПланета в цейтноте. А в цейтноте только гроссмейстер знает, как себя вести. Но тот же Трамп – это точно не про шахматы. Поэтому ему лучше не показывать, сколько реально осталось. Без двух так без двух.
Трамп добавил, что скоро также "будут созданы космические войска" США. В феврале Трамп подписал распоряжение о создании космических войск для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе.
В России заявили, что тем самым США создают предпосылки к милитаризации космического пространства своими намерениями использовать космос в военных целях, России придется отвечать на возможные угрозы зеркальными и асимметричными мерами.
Космическое командование возглавит утвержденный в конце июня сенатом генерал Джон Рэймонд, в его подчинение будут 87 формирований. Командование объединит возможности предупреждения ракетных запусков, работы спутников, контроль и поддержку космических операций.
Агентство национальной безопасности США
20 августа, 21:56РИА Новости
В США снова назвали Россию и Китай угрозой их интересам в космосе
320011141
Обсудить 11
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал слова Трампа о войнах в космосе
РИА
Новости
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
Bloomberg: США задумались о взыскании с Китая имперских долгов
Лента
новостей
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России
Советские солдаты на разминировании улиц в Бухаресте
Минобороны рассекретило исторические документы об освобождении Бухареста
Задержание
СМИ: в Киеве ждут самолет с переданными Россией заключенными
Ракета Протон-М
Центр Хруничева анонсировал рекорд при новом запуске "Протона"
Первый президент Польши Лех Валенса
Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Скворцова сообщила о здоровье врачей, лечивших пострадавших в Северодвинске
Железнодорожный светофор. Архивное фото
На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Полянский ответил критикам России и Сирии в Совбезе ООН
Чашка капучино
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
Здание министерства обороны РФ
Минобороны России рассказало, как румыны проклинали Антонеску
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Верховная рада утвердила новый состав правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10Американка получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет в тюрьме
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
06:02Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
05:57Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Лента новостейМолния