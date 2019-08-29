Трамп назвал космос следующей областью военных действий

Остановись, мгновенье. "Часы Судного дня" остались без изменений Планета в цейтноте. А в цейтноте только гроссмейстер знает, как себя вести. Но тот же Трамп – это точно не про шахматы. Поэтому ему лучше не показывать, сколько реально осталось. Без двух так без двух.