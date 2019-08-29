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РИА Новости

Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу

23:33 29.08.2019 (обновлено: 04:38 30.08.2019)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан".
Ранее планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа — 2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. При этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду, что американский лидер должен был встретиться в Польше с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Чтобы гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме, я решил направить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу на эти выходные вместо меня", - сказал Трамп журналистам.
По его словам, он только что говорил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой.
"Я перенесу свою поездку в Польшу в ближайшее время", - сказал он.
Президент Дональд Трамп
Вчера, 15:23РИА Новости
Ураган "Дориан" может стать одним из крупнейших в США, заявил Трамп
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Дональд ТрампПольшаСШАВ мире
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Евгений Шевелев
5870000
))) Грамотный поступок.
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Юрий Иванов
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