Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан".
Ранее планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа — 2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. При этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду, что американский лидер должен был встретиться в Польше с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Чтобы гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме, я решил направить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу на эти выходные вместо меня", - сказал Трамп журналистам.
По его словам, он только что говорил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой.
"Я перенесу свою поездку в Польшу в ближайшее время", - сказал он.