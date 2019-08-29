Йемен потребовал обсудить авиаудары ОАЭ по его войскам на заседании СБ ООН

ДОХА, 29 авг - РИА Новости. Правительство Йемена официально потребовало созвать заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить авиаудары ОАЭ по своим войскам на юге страны, сообщил в четверг МИД Йемена в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
"Правительство Йемена официально потребовало от Совета Безопасности созвать заседание по поводу обстрела со стороны ОАЭ войск йеменских вооруженных сил, которые осуществляют конституционное право по противостоянию мятежным группировкам поддерживаемого ОАЭ Переходного совета Южного Йемена", - говорится в сообщении.
Ранее министерство обороны Йемена выпустило заявление с обвинением в адрес эмиратских военных в бомбежках правительственных войск, которые ведут военные действия с силами на стороне сепаратистского Переходного совета Южного Йемена. Как сообщило минобороны, за минувшие сутки эмиратские ВВС совершили не менее десяти авианалетов на позиции йеменской армии, в результате чего погибли и пострадали 300 военных и гражданских лиц. В ответ на это МИД ОАЭ заявил, что бомбил в Йемене террористические группировки, защищая силы арабской коалиции, а не правительственные войска.