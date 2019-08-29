Йемен потребовал обсудить авиаудары ОАЭ по его войскам на заседании СБ ООН

Ранее министерство обороны Йемена выпустило заявление с обвинением в адрес эмиратских военных в бомбежках правительственных войск, которые ведут военные действия с силами на стороне сепаратистского Переходного совета Южного Йемена. Как сообщило минобороны, за минувшие сутки эмиратские ВВС совершили не менее десяти авианалетов на позиции йеменской армии, в результате чего погибли и пострадали 300 военных и гражданских лиц. В ответ на это МИД ОАЭ заявил, что бомбил в Йемене террористические группировки, защищая силы арабской коалиции, а не правительственные войска.