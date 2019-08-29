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РИА Новости

Йемен потребовал обсудить авиаудары ОАЭ по его войскам на заседании СБ ООН

23:32 29.08.2019 (обновлено: 23:44 29.08.2019)
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© REUTERS / Fawaz SalmanЧлены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
© REUTERS / Fawaz Salman
ДОХА, 29 авг - РИА Новости. Правительство Йемена официально потребовало созвать заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить авиаудары ОАЭ по своим войскам на юге страны, сообщил в четверг МИД Йемена в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
"Правительство Йемена официально потребовало от Совета Безопасности созвать заседание по поводу обстрела со стороны ОАЭ войск йеменских вооруженных сил, которые осуществляют конституционное право по противостоянию мятежным группировкам поддерживаемого ОАЭ Переходного совета Южного Йемена", - говорится в сообщении.
Танк в городе Аден, Йемен
Вчера, 21:19РИА Новости
Минобороны Йемена сообщило о погибших от ударов ОАЭ
Ранее министерство обороны Йемена выпустило заявление с обвинением в адрес эмиратских военных в бомбежках правительственных войск, которые ведут военные действия с силами на стороне сепаратистского Переходного совета Южного Йемена. Как сообщило минобороны, за минувшие сутки эмиратские ВВС совершили не менее десяти авианалетов на позиции йеменской армии, в результате чего погибли и пострадали 300 военных и гражданских лиц. В ответ на это МИД ОАЭ заявил, что бомбил в Йемене террористические группировки, защищая силы арабской коалиции, а не правительственные войска.
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Совет Безопасности ООНЙеменОАЭООНВ мире
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