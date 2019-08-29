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РИА Новости

Друг актера Александра Числова рассказал о его проблемах с психикой

23:31 29.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Числов
Актер Александр Числов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В последнее время у актера Александра Числова были проблемы психикой из-за употребления алкоголя. Об этом "КП" рассказал друг артиста Денис Сердюков, снимавший у него комнату в квартире.
Числову казалось, что племянница хочет его отравить, чтобы отобрать квартиру. При этом актер сам шесть лет назад написал на нее дарственную.
"В последнее время он стал мнительным, никого к себе не подпускал. Посмотрит какой-нибудь сериал, потом начинает выдумывать: "Ты мне порошок в еду подсыпаешь", – поделился Сердюков.
В копилке Числова более 250 второстепенных ролей, однако он жил очень скромно. По словам Сердюкова, теперь хоронить артиста не на что, потому что из близких родственников у него осталась лишь мать.
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Биография Александра Числова
Актер хотел, чтобы его кремировали, а прах захоронили на Николо-Архангельском кладбище рядом с могилой родной тети.
"Надеюсь, что Гильдия поможет с местом на кладбище, а тележурналисты – в финансовом плане", – рассказал Сердюков.
Числов скончался на 55-м году жизни в московской больнице от пневмонии.
Он родился 13 октября 1964 года в Грозном. В восьмидесятых семья Числова переехала в Москву. Он получил известность как мастер комического эпизода. Артист сыграл в более чем 140 фильмах и сериалах, в числе его работ роли в "Легенде №17", "Каменской 2", "Участке", "На углу, у Патриарших 3", "Не родись красивой" и других.
024146817
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Александр Числов
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