Друг актера Александра Числова рассказал о его проблемах с психикой

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В последнее время у актера Александра Числова были проблемы психикой из-за употребления алкоголя. Об этом "КП" В последнее время у актера Александра Числова были проблемы психикой из-за употребления алкоголя. Об этом "КП" рассказал друг артиста Денис Сердюков, снимавший у него комнату в квартире.

Числову казалось, что племянница хочет его отравить, чтобы отобрать квартиру. При этом актер сам шесть лет назад написал на нее дарственную.

"В последнее время он стал мнительным, никого к себе не подпускал. Посмотрит какой-нибудь сериал, потом начинает выдумывать: "Ты мне порошок в еду подсыпаешь", – поделился Сердюков.

В копилке Числова более 250 второстепенных ролей, однако он жил очень скромно. По словам Сердюкова, теперь хоронить артиста не на что, потому что из близких родственников у него осталась лишь мать.

Актер хотел, чтобы его кремировали, а прах захоронили на Николо-Архангельском кладбище рядом с могилой родной тети.

"Надеюсь, что Гильдия поможет с местом на кладбище, а тележурналисты – в финансовом плане", – рассказал Сердюков.

Числов скончался на 55-м году жизни в московской больнице от пневмонии.