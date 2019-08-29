Президент Йемена призвал Эр-Рияд заставить ОАЭ прекратить авиаудары

КАИР, 29 авг - РИА Новости. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади призвал Саудовскую Аравию вмешаться и остановить поддержку ОАЭ сепаратистам на юге страны, об этом говорится в заявлении его канцелярии.

Минобороны Йемена ранее сообщило, что ОАЭ нанесли авиаудары по позициям правительственных войск в южных провинциях Аден и Абьян, от которых не менее 300 военнослужащих и гражданских погибли или получили ранения.

"Я от имени всего нашего сражающегося народа Йемена обращаюсь с благодарностью и признательностью к товарищу по победам и судьбе - Саудовской Аравии… с просьбой вмешаться, чтобы остановить это вопиющее вмешательство посредством поддержки этих группировок и использование ВВС против наших вооруженных сил", - говорится в тексте заявления.

Советник министра информации Йемена Мухтар ар-Рахби назвал "геноцидом" действия эмиратской армии, которые она предприняла, чтобы поддержать сепаратистов, воюющих с правительством за власть на юге страны.

Власти Йемена сообщили в среду, что правительственные войска вошли в Аден и начали бои за город с сепаратистами. Однако в четверг СМИ сообщили, что сепаратисты вернули себе контроль над городом.

В Йемене с 2014 года идет гражданская война между силами президента Абд Раббо Мансура Хади и шиитскими повстанцами-хуситами, с 2015 года на стороне властей выступает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы заняли Сану, правительство переехало в крупный южный порт Аден.