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РИА Новости

Президент Йемена призвал Эр-Рияд заставить ОАЭ прекратить авиаудары

23:29 29.08.2019
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© AFP 2019 / STRСолдаты лояльные президенту Йемена Абд Раббу Мансур Хади в городе Аден
Солдаты лояльные президенту Йемена Абд Раббу Мансур Хади в городе Аден
© AFP 2019 / STR
КАИР, 29 авг - РИА Новости. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади призвал Саудовскую Аравию вмешаться и остановить поддержку ОАЭ сепаратистам на юге страны, об этом говорится в заявлении его канцелярии.
Минобороны Йемена ранее сообщило, что ОАЭ нанесли авиаудары по позициям правительственных войск в южных провинциях Аден и Абьян, от которых не менее 300 военнослужащих и гражданских погибли или получили ранения.
"Я от имени всего нашего сражающегося народа Йемена обращаюсь с благодарностью и признательностью к товарищу по победам и судьбе - Саудовской Аравии… с просьбой вмешаться, чтобы остановить это вопиющее вмешательство посредством поддержки этих группировок и использование ВВС против наших вооруженных сил", - говорится в тексте заявления.
Советник министра информации Йемена Мухтар ар-Рахби назвал "геноцидом" действия эмиратской армии, которые она предприняла, чтобы поддержать сепаратистов, воюющих с правительством за власть на юге страны.
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Власти Йемена сообщили в среду, что правительственные войска вошли в Аден и начали бои за город с сепаратистами. Однако в четверг СМИ сообщили, что сепаратисты вернули себе контроль над городом.
В Йемене с 2014 года идет гражданская война между силами президента Абд Раббо Мансура Хади и шиитскими повстанцами-хуситами, с 2015 года на стороне властей выступает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы заняли Сану, правительство переехало в крупный южный порт Аден.
В 2017 году в Адене был параллельно создан сепаратистский Переходный совет Южного Йемена. 7 августа начались столкновения сил Хади и переходного совета, уже 40 человек погибли, 260 были ранены. Затем сепаратисты захватили позиции и в других провинциях на юге Йемена, в частности в Абьяне. Сторонники Хади заявили, что сепаратистам помогают ОАЭ.
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