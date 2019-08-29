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РИА Новости

Спасатели МЧС ДНР попали под обстрел в Горловке

23:22 29.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в Горловке после обстрела со стороны украинских силовиков
Ситуация в Горловке после обстрела со стороны украинских силовиков
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики попали под обстрел украинских силовиков во время тушения пожара на окраине подконтрольной ДНР Горловки, заявил журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Он сообщил, что возгорание дома в населенном пункте Зайцево произошло в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Вчера, 21:26РИА Новости
Силовики обстреляли из минометов шесть населенных пунктов, заявили в ДНР
"Во время ликвидации последствий обстрела по улице Рыбалко, 161 сотрудники МЧС были обстреляны из стрелкового оружия. Пострадавших нет", - сказал Приходько.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГорловкаДонецк (Донецкая область)В мире
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