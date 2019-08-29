Спасатели МЧС ДНР попали под обстрел в Горловке

ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики попали под обстрел украинских силовиков во время тушения пожара на окраине подконтрольной ДНР Горловки, заявил журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Он сообщил, что возгорание дома в населенном пункте Зайцево произошло в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
"Во время ликвидации последствий обстрела по улице Рыбалко, 161 сотрудники МЧС были обстреляны из стрелкового оружия. Пострадавших нет", - сказал Приходько.