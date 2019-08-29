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РИА Новости

Рада утвердила новый состав правительства Украины

23:19 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины девятого созыва начала в четверг работу: депутаты избрали руководство парламента, а также утвердили нового премьера. Глава государства Владимир Зеленский поздравил парламент с началом работы, обозначил цели для новой Рады и дал год на их выполнение, пригрозив, в противном случае, роспуском.
Парламент возглавил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, а правительство - заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук. Парламент сменил и руководителя Службы безопасности Украины, кандидатура которого, согласно законодательству, также вносится в Раду президентом.
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Организация работы

Перед открытием первой сессии Рады состоялось торжественное заседание, на котором новоизбранные депутаты принесли присягу украинскому народу. После парламентарии получили депутатские удостоверения, карточки для голосования, а также значки депутатов. После этого началось первое пленарное заседание, в ходе которого был избран президиум Рады.
Должность спикера получил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Его кандидатуру поддержали 382 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Разумков после избрания пообещал, что "этот парламент войдет в историю как парламент, который сможет объединить Украину".
Первым вице-спикером Рады Украины нового созыва был избран депутат "Слуги народа", представитель президента Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук. За его кандидатуру отдали голоса 330 депутатов. Вице-спикером стала и депутат от фракции "Батькивщина" Елена Кондратюк. Ее кандидатуру поддержали 318 парламентариев.
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Кроме того, в парламенте было создано пять депутатских фракций, определено их руководство. По закону, депутатские фракции формируются из числа депутатов, избранных по избирательным спискам политических партий, и депутатов, которые были выдвинуты партиями в мажоритарных округах. При формировании депутатской фракции в ее состав также могут войти депутаты-самовыдвиженцы.
Фракции создали пропрезидентская партия "Слуга народа", которая насчитывает 254 депутата. Ее руководителем избран депутат Давид Арахамия. Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" насчитывает 44 депутата. Ее руководителями избраны Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Фракция "Батькивщина" насчитывает 28 депутатов. Главой фракции стала бессменный лидер партии Юлия Тимошенко.
Фракция "Европейская солидарность" состоит из 27 парламентариев, ее руководителями стали Ирина Геращенко и Артур Герасимов. Также в Раде создана фракция "Голос", ее руководителем избран депутат Сергей Рахманин. Она насчитывает 17 депутатов. В Раде также создана депутатская группа "За будущее", насчитывает 23 депутата.
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Депутаты, которые не вошли в состав депутатских фракций, будут внефракционными.
Новоизбранный спикер Рады сообщил, что в парламенте создана коалиция в составе одной фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", она насчитывает 254 депутата.
При это сопредседатель фракции экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко объявила, что их политическая сила уходит в оппозицию к правящей партии.
Также Рада нового созыва создала 23 парламентских комитета, на 4 меньше, чем в предыдущем. Депутаты образовали, в частности, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики; комитет по вопросам бюджета; комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, а также комитет по свободе слова.
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Комитет по вопросам прав человека в новой Раде будет также заниматься вопросами реинтеграции Донбасса. В новой Раде будут работать комитет интеграции Украины с ЕС, комитет национальной безопасности, обороны и разведки, комитет по вопросам регламента и депутатской этики, в также комитет социальной политики и защиты прав ветеранов.

Президент в Раде

После того, как организационные вопросы были решены, в парламент приехал президент Владимир Зеленский, он выступил с посланием об основах внутренней и внешней политики государства.
Президент поздравил депутатов с началом работы и призвал меньше писать sms-сообщения, и больше - законопроектов. Зеленский также поставил перед парламентом ряд задач, которые, в основном, касались развития страны.
"Перед вами целый ряд вызовов и заданий – это и народовластие, и долгожданное снятие депутатской неприкосновенности, и закон об импичменте. Это действенная реформа правоохранительных органов и судебной системы, продолжение реформ децентрализации и евроинтеграции, это либерализация экономики, создание мощного инвестиционного магнита по привлечению иностранных инвестиций, постройка цифрового государства в смартфоне…", - отметил Зеленский.
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Также, по его словам, перед Радой стоят цели борьбы с рейдерством и контрабандой, обеспечение энергетической независимости и снижение тарифов, развитие промышленности, агросектора, медицины и инфраструктуры, а также укрепление нацбезопасности и обороны, завершение войны в Донбассе.
При этом Зеленский пригрозил новому парламенту роспуском в случае, если он будет неэффективным. Он выразил уверенность, что Рада этого созыва войдет в историю. "Вопрос, как именно? Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент,.. который воплотил все, что не смогли предыдущие 28 лет, как парламент, где не было драк, прогулов, кнопкодавства. Вся Украина вас очень просит. Только конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо украинского народа", - сказал Зеленскийй, выступая в четверг в Раде с посланием об основах внутренней и внешней политики.
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"Или, не дай бог, вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего - один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать Верховную раду не так страшно", - заявил украинский президент.

Кадровые вопросы

В первый свой рабочий день парламент также успел решить ряд кадровых вопросов в правительстве. В частности, Рада назначила замглавы офиса президента Алексея Гончарука новым премьер-министром Украины вместо Владимира Гройсмана, который вместе со всем составом Кабмина на том же заседании ушел в отставку.
Кандидатуру Гончарука внес в парламент президент. За нее проголосовали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. "Европейская солидарность" на правах оппозиции поддержать Гончарука отказалась.
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Рада в режиме принтера

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что выступление Зеленского в Раде было "попыткой приструнить депутатов", большинство из которых ему не известны и большинству из которых он не доверяет. Кроме того, по мнению политолога, угроза роспуска Рады позволяет Зеленскому в какой-то степени дистанцироваться от парламента в случае возникновения кризиса в Раде.
"Что касается работы самого парламента - зарегистрировано уже около сотни законопроектов в Верховной раде. И я думаю, что на первом этапе парламент будет работать в режиме бешеного принтера – принимать огромное количество решений, иногда антагонистических, иногда невзвешенных, иногда не совсем качественных и профессиональных. Но будет принимать, потому что будет гнаться за популистической задачей, которую поставил президент", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
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Места и кресла уже распределены. Верховная Рада к новому сезону готоваУкраинский парламент соберется 29 августа на свое первое заседание. Места в комитетах уже распределены. И не все ими довольны. Особенно "Европейская солидарность".
Он прогнозирует, что в работе Рады девятого созыва будут элементы хаоса, политического мещанства и популизма.
При этом по мнению эксперта, маркером эффективности работы парламента станет принятие законопроекта о госбюджета, который должен быть внесен правительством на рассмотрение Рады до 15 сентября, а также продление действия минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что новый парламент имеет все шансы быстро принимать любые законопроекты, но от ошибок никто не застрахован
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"Никто не может гарантировать отсутствие ошибок в его работе. С одной стороны есть супербольшинство, это колоссальные шансы быстро проводить любые законы - не надо с кем-то согласовывать, вести кулуарные переговоры, создавать временные союзы и "договорняки". Подготовил закон, зарегистрировал, внес в повестку дня, проголосовал. Но, с другой стороны, есть риски. А если это ошибочный закон? А если он принят не по процедуре? Эти ошибки скажутся не сразу, а через какое-то время, хотя будет сохраняться иллюзия, что все идет нормально. Поэтому нынешним депутатам надо сделать все, чтобы избежать этих рисков, чтобы возможности супербольшинства были на 100% реализованы на благо Украины и народа, а не только в интересах большинства", - цитирует Карасева агентство "Укринформ".
Кроме того вызовом для нового парламента, по мнению политолога, будет то, насколько четко будет выдержан баланс основных его функций - законодательной, представительской и контролирующей.
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Украина
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