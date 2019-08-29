Рада утвердила новый состав правительства Украины

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины девятого созыва начала в четверг работу: депутаты избрали руководство парламента, а также утвердили нового премьера. Глава государства Владимир Зеленский поздравил парламент с началом работы, обозначил цели для новой Рады и дал год на их выполнение, пригрозив, в противном случае, роспуском.

Парламент возглавил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, а правительство - заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук. Парламент сменил и руководителя Службы безопасности Украины, кандидатура которого, согласно законодательству, также вносится в Раду президентом.

Организация работы

Перед открытием первой сессии Рады состоялось торжественное заседание, на котором новоизбранные депутаты принесли присягу украинскому народу. После парламентарии получили депутатские удостоверения, карточки для голосования, а также значки депутатов. После этого началось первое пленарное заседание, в ходе которого был избран президиум Рады.

Должность спикера получил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Его кандидатуру поддержали 382 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Разумков после избрания пообещал, что "этот парламент войдет в историю как парламент, который сможет объединить Украину".

Первым вице-спикером Рады Украины нового созыва был избран депутат "Слуги народа", представитель президента Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук. За его кандидатуру отдали голоса 330 депутатов. Вице-спикером стала и депутат от фракции "Батькивщина" Елена Кондратюк. Ее кандидатуру поддержали 318 парламентариев.

Кроме того, в парламенте было создано пять депутатских фракций, определено их руководство. По закону, депутатские фракции формируются из числа депутатов, избранных по избирательным спискам политических партий, и депутатов, которые были выдвинуты партиями в мажоритарных округах. При формировании депутатской фракции в ее состав также могут войти депутаты-самовыдвиженцы.

Фракции создали пропрезидентская партия "Слуга народа", которая насчитывает 254 депутата. Ее руководителем избран депутат Давид Арахамия. Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" насчитывает 44 депутата. Ее руководителями избраны Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Фракция "Батькивщина" насчитывает 28 депутатов. Главой фракции стала бессменный лидер партии Юлия Тимошенко.

Фракция "Европейская солидарность" состоит из 27 парламентариев, ее руководителями стали Ирина Геращенко и Артур Герасимов. Также в Раде создана фракция "Голос", ее руководителем избран депутат Сергей Рахманин. Она насчитывает 17 депутатов. В Раде также создана депутатская группа "За будущее", насчитывает 23 депутата.

Депутаты, которые не вошли в состав депутатских фракций, будут внефракционными.

Новоизбранный спикер Рады сообщил, что в парламенте создана коалиция в составе одной фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", она насчитывает 254 депутата.

При это сопредседатель фракции экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко объявила, что их политическая сила уходит в оппозицию к правящей партии.

Также Рада нового созыва создала 23 парламентских комитета, на 4 меньше, чем в предыдущем. Депутаты образовали, в частности, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики; комитет по вопросам бюджета; комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, а также комитет по свободе слова.

Комитет по вопросам прав человека в новой Раде будет также заниматься вопросами реинтеграции Донбасса. В новой Раде будут работать комитет интеграции Украины с ЕС, комитет национальной безопасности, обороны и разведки, комитет по вопросам регламента и депутатской этики, в также комитет социальной политики и защиты прав ветеранов.

Президент в Раде

После того, как организационные вопросы были решены, в парламент приехал президент Владимир Зеленский, он выступил с посланием об основах внутренней и внешней политики государства.

Президент поздравил депутатов с началом работы и призвал меньше писать sms-сообщения, и больше - законопроектов. Зеленский также поставил перед парламентом ряд задач, которые, в основном, касались развития страны.

"Перед вами целый ряд вызовов и заданий – это и народовластие, и долгожданное снятие депутатской неприкосновенности, и закон об импичменте. Это действенная реформа правоохранительных органов и судебной системы, продолжение реформ децентрализации и евроинтеграции, это либерализация экономики, создание мощного инвестиционного магнита по привлечению иностранных инвестиций, постройка цифрового государства в смартфоне…", - отметил Зеленский.

Также, по его словам, перед Радой стоят цели борьбы с рейдерством и контрабандой, обеспечение энергетической независимости и снижение тарифов, развитие промышленности, агросектора, медицины и инфраструктуры, а также укрепление нацбезопасности и обороны, завершение войны в Донбассе.

При этом Зеленский пригрозил новому парламенту роспуском в случае, если он будет неэффективным. Он выразил уверенность, что Рада этого созыва войдет в историю. "Вопрос, как именно? Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент,.. который воплотил все, что не смогли предыдущие 28 лет, как парламент, где не было драк, прогулов, кнопкодавства. Вся Украина вас очень просит. Только конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо украинского народа", - сказал Зеленскийй, выступая в четверг в Раде с посланием об основах внутренней и внешней политики.

"Или, не дай бог, вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего - один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать Верховную раду не так страшно", - заявил украинский президент.

Кадровые вопросы

В первый свой рабочий день парламент также успел решить ряд кадровых вопросов в правительстве. В частности, Рада назначила замглавы офиса президента Алексея Гончарука новым премьер-министром Украины вместо Владимира Гройсмана, который вместе со всем составом Кабмина на том же заседании ушел в отставку.

Кандидатуру Гончарука внес в парламент президент. За нее проголосовали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. "Европейская солидарность" на правах оппозиции поддержать Гончарука отказалась.

Парламент по представлению президента также уволил главу Службы безопасности Василия Грицака, вместо него назначен первый замглавы СБ Украины Иван Баканов.

Рада в режиме принтера

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что выступление Зеленского в Раде было "попыткой приструнить депутатов", большинство из которых ему не известны и большинству из которых он не доверяет. Кроме того, по мнению политолога, угроза роспуска Рады позволяет Зеленскому в какой-то степени дистанцироваться от парламента в случае возникновения кризиса в Раде.

"Что касается работы самого парламента - зарегистрировано уже около сотни законопроектов в Верховной раде. И я думаю, что на первом этапе парламент будет работать в режиме бешеного принтера – принимать огромное количество решений, иногда антагонистических, иногда невзвешенных, иногда не совсем качественных и профессиональных. Но будет принимать, потому что будет гнаться за популистической задачей, которую поставил президент", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.

Он прогнозирует, что в работе Рады девятого созыва будут элементы хаоса, политического мещанства и популизма.

При этом по мнению эксперта, маркером эффективности работы парламента станет принятие законопроекта о госбюджета, который должен быть внесен правительством на рассмотрение Рады до 15 сентября, а также продление действия минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что новый парламент имеет все шансы быстро принимать любые законопроекты, но от ошибок никто не застрахован

"Никто не может гарантировать отсутствие ошибок в его работе. С одной стороны есть супербольшинство, это колоссальные шансы быстро проводить любые законы - не надо с кем-то согласовывать, вести кулуарные переговоры, создавать временные союзы и "договорняки". Подготовил закон, зарегистрировал, внес в повестку дня, проголосовал. Но, с другой стороны, есть риски. А если это ошибочный закон? А если он принят не по процедуре? Эти ошибки скажутся не сразу, а через какое-то время, хотя будет сохраняться иллюзия, что все идет нормально. Поэтому нынешним депутатам надо сделать все, чтобы избежать этих рисков, чтобы возможности супербольшинства были на 100% реализованы на благо Украины и народа, а не только в интересах большинства", - цитирует Карасева агентство "Укринформ".