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РИА Новости

ДНР попросила ОБСЕ помочь найти и вернуть взятых в плен ополченцев

23:08 29.08.2019
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© РИА НовостиПредставители ОБСЕ в Донбассе
Представители ОБСЕ в Донбассе
© РИА Новости
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Донецкая народная республика обратилась к миссии ОБСЕ с просьбой оказать содействие в поиске и возвращении взятых украинскими силовиками в плен троих ополченцев, заявила в четверг полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
Ранее в ДНР заявили, что в результате боестолкновения с украинскими диверсантами один ополченец погиб, один был ранен, еще трое были взяты в плен нацподразделением "Азов".
По словам Никоноровой, вопрос о взятии в плен ополченцев был поднят в четверг на инициированной ОБСЕ видеоконференции контактной группы.
"Мы обратились с просьбой к ОБСЕ оказать максимальное содействие в поиске и возвращении наших военнослужащих, а также проинспектировать их статус и состояние. Представители Миссии приняли нашу просьбу и предложили вернуться к этому вопросу на предстоящем 4 сентября заседании в Минске", – говорится в заявлении Никоноровой, распространенном ее пресс-службой.
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