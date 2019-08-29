ДНР попросила ОБСЕ помочь найти и вернуть взятых в плен ополченцев

ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Донецкая народная республика обратилась к миссии ОБСЕ с просьбой оказать содействие в поиске и возвращении взятых украинскими силовиками в плен троих ополченцев, заявила в четверг полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

Ранее в ДНР заявили, что в результате боестолкновения с украинскими диверсантами один ополченец погиб, один был ранен, еще трое были взяты в плен нацподразделением "Азов".

По словам Никоноровой, вопрос о взятии в плен ополченцев был поднят в четверг на инициированной ОБСЕ видеоконференции контактной группы.