За три дня МАКС-2019 посетили более 140 тысяч человек

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более 140 тысяч человек посетили авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском за 3 дня, сообщили в пресс-службе подмосковного управления МВД.

"Двадцать девятого августа 2019 года 14-й международный авиационно-космический салон МАКС-2019 посетили более 51 тысячи человек…, 28 августа… салон посетили более 51 тысячи человек. Двадцать седьмого августа салон посетили около 40 тысяч человек", - рассказали в пресс-службе.

Добавляется, что для охраны порядка задействована полиция и Росгвардия, серьезных нарушений на территории выставки не было.