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РИА Новости

За три дня МАКС-2019 посетили более 140 тысяч человек

22:47 29.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более 140 тысяч человек посетили авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском за 3 дня, сообщили в пресс-службе подмосковного управления МВД.
"Двадцать девятого августа 2019 года 14-й международный авиационно-космический салон МАКС-2019 посетили более 51 тысячи человек…, 28 августа… салон посетили более 51 тысячи человек. Двадцать седьмого августа салон посетили около 40 тысяч человек", - рассказали в пресс-службе.
Добавляется, что для охраны порядка задействована полиция и Росгвардия, серьезных нарушений на территории выставки не было.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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