ДНР потребовала от Киева наказать виновных в нарушениях перемирия

ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в ходе видеоконференции контактной группы в четверг потребовали от Киева провести разбирательство и привлечь к ответственности виновных в нарушении действующего перемирия.

Ранее в ДНР заявили, что в результате боестолкновения с украинскими диверсантами один ополченец погиб, один был ранен, еще трое были взяты в плен нацподразделением "Азов".

В ходе видеоконференции полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила, что ситуация на линии соприкосновения "вызывает серьезное беспокойство: нарушения со стороны вооруженных формирований Украины не прекращаются и приобретают негативную тенденцию".

"В связи с произошедшим мы напомнили всем участниками и потребовали от украинской стороны соответствующих разбирательств и применения дисциплинарных мер. По нашему твердому убеждению, пока не будет реализован механизм наказания виновных, нарушения будут продолжаться", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Она отметила, что до сих пор "представители Киева не обнародовали ни единого разбирательства по тем фактам нарушения перемирия, о которых мы заявляли ранее и которые были зафиксированы СММ ОБСЕ в ежедневных отчетах".