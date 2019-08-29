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РИА Новости

ДНР потребовала от Киева наказать виновных в нарушениях перемирия

22:44 29.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора в Донбассе
Разрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в ходе видеоконференции контактной группы в четверг потребовали от Киева провести разбирательство и привлечь к ответственности виновных в нарушении действующего перемирия.
Ранее в ДНР заявили, что в результате боестолкновения с украинскими диверсантами один ополченец погиб, один был ранен, еще трое были взяты в плен нацподразделением "Азов".
В ходе видеоконференции полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики  в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила, что ситуация на линии соприкосновения "вызывает серьезное беспокойство: нарушения со стороны вооруженных формирований Украины не прекращаются и приобретают негативную тенденцию".
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"В связи с произошедшим мы напомнили всем участниками и потребовали от украинской стороны соответствующих разбирательств и применения дисциплинарных мер. По нашему твердому убеждению, пока не будет реализован механизм наказания виновных, нарушения будут продолжаться", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она отметила, что до сих пор  "представители Киева не обнародовали ни единого разбирательства по тем фактам нарушения перемирия, о которых мы заявляли ранее и которые были зафиксированы СММ ОБСЕ в ежедневных отчетах".
С 21 июля в Донбассе действует всеобъемлющее перемирие. Впервые за время конфликта оно дополнено дополнительными мерами по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня, диверсионной деятельности, а также проведение разбирательств и привлечение к ответственности нарушителей.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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