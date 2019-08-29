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РИА Новости

Глава фракции "Слуга народа" мечтает вообще не ходить на заседания в Раду

22:43 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что мечтает о том, чтобы через год депутаты голосовали удаленно и вообще не ходили в парламент, находиться в котором, по его словам, смысла нет.
Парламент Украины нового созыва в четверг открыл свое первое заседание.
"Моя мечта – через год, ну это максимально через год, чтобы мы не ходили в парламент. Мы должны голосовать там, где мы есть... Какой смысл нахождения в этом здании?" - сказал Арахамия в кулуарах Верховной рады в четверг, трансляцию вел телеканал Newsone.
Он отметил, что на содержание здания уходит много денег налогоплательщиков, но это бессмысленно, так как депутаты заранее знают, за какие законопроекты будут голосовать. Кроме того, он отметил, что хорошо голосовать удаленно, потому что это можно делать в отпуске и на больничном.
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"А все эти выступления – это фактически пиар для журналистов", - заключил депутат.
Арахамия подчеркнул, что первый его депутатский запрос будет на тему того, сколько бумаги тратится на заседаниях Верховной рады и во сколько это обходится налогоплательщикам.
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