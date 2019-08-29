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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Умер бывший глава дипслужбы Ватикана кардинал Сильвестрини

22:35 29.08.2019
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© AP Photo / CLAUDIO LUFFOLIБывший глава дипломатической службы Святого престола кардинал Акилле Сильвестрини
Бывший глава дипломатической службы Святого престола кардинал Акилле Сильвестрини
© AP Photo / CLAUDIO LUFFOLI
ВАТИКАН, 29 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Видный деятель Римской курии, бывший глава дипломатической службы Святого престола кардинал Акилле Сильвестрини скончался в четверг в Ватикане на 96-м году жизни.
Как сообщила служба печати Святого престола, соболезнования в связи с кончиной Сильвестрини выразил папа Римский Франциск. В телеграмме, направленной близким кардинала, глава Римско-католической церкви отметил тот факт, что Сильвестрини служил Святому престолу при семи понтификах. По словам папы Франциска, он был "священнослужителем, внимательным к нуждам других, искусным и гибким дипломатом, пастырем, верным Евангелию и Церкви".
Акилле Сильвестрини родился 25 октября 1923 года в городке Бризигелла на севере Италии. Окончил Болонский университет. Был рукоположен в сан священника в июле 1946 года. Изучал теологию, каноническое право и историю церкви в Риме. В декабре 1953 года поступил на службу в государственный секретариат Святого престола, где сразу же начал работать на дипломатическом поприще. Быстро сделал блестящую карьеру, был личным секретарем трех госсекретарей Ватикана - кардиналов Доменико Тардини, Амлето Джованни Чиконьяни и Жан-Мари Вийо.
Позднее Сильвестрини стал одним из ближайших сотрудников госсекретаря Агостино Казароли и наряду с ним считается творцом так называемой "Восточной политики" Ватикана. На всех этапах участвовал в подготовке и проведении Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Возглавлял делегации Святого престола на Международной конференции по мирному использованию атомной энергии 1972 года и на Конференции по ДНЯО 1975 года. Руководил ватиканской делегацией по пересмотру Латеранских соглашений с Италией.
В 1979 году возглавил дипломатическую службу Святого престола и стал архиепископом. В качестве представителя Святого престола принимал участие в урегулировании многих международных кризисов, в частности, связанных с конфликтом вокруг Фолклендских островов и революцией в Никарагуа.
На июньской консистории 1988 года получил кардинальскую шапку из рук папы Иоанна Павла II. Занимал многие высокие посты в Римской курии, в частности, был префектом Верховного трибунала Апостольской сигнатуры и главой Конгрегации по делам Восточных Церквей. Долгое время считался одним из возможных кандидатов для избрания на Апостольский престол.
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