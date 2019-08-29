Врачи рассказали про самые нелепые ошибки своих пациентов

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пользователи Пользователи Reddit , работающие в сфере медицины, рассказали о самых странных и опасных заблуждениях своих пациентов.

Чаще всего медработники в треде отмечали, что люди плохо следят за своей гигиеной, причем независимо от возраста. Некоторые также отметили, что пациенты не всегда понимают, что у них за диагноз, несмотря на то, что регулярно принимают прописанные рецепты.

По словам пользователя под ником Kaclassen, одна из его пациенток не знала, что интимная близость через шесть часов после родов – это плохая затея.

"Во-вторых, сливки для кофе это не то же самое, что и смесь для новорожденных. Не кормите этим своего родившегося день назад младенца. В-третьих, пробиотики и антибиотики — это разные вещи. Пробиотики не лечат сифилис. Это были три разных пациента, и я не знаю, какой из случаев хуже", — написал он.

Пользователь PersonMcRealhuman рассказал о пациенте, который пожаловался на плохое самочувствие. Во время разговора выяснилось, что он перестал принимать прописанные на курс лекарства, потому что ему полегчало.

Участник обсуждения под ником BruteSquad610 вспомнил, как однажды родители ребенка с астмой признались, что курят при нем дома.

"Не лижите свои контактные линзы, чтобы "почистить" их", — посоветовал офтальмолог chipgal.

Медработник с ником thenotsogeekplayer рассказал, что ему часто приходится объяснять пациентам, что им нельзя есть перед операцией.