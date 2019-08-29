Лукашенко подарил Болтону белорусскую водку и шоколад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске. 29 августа 2019

МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону белорусскую водку из родниковой воды, которую, по его словам, очень ценит генсек ООН Антониу Гутерреш, и заверил, что она лучше русской водки.

Болтон в четверг впервые посетил Белоруссию, став американским чиновником самого высокого ранга, посещавшим республику в последнее время. Он провел переговоры с президентом Белоруссии и главой МИД республики.

"Это в магазине не продается - водка, белорусская, из нашей родниковой воды (под названием "Президент - ред.)", - сказал Лукашенко. Кадры беседы показал в четверг белорусский телеканал ОНТ.

"Лучше, чем русская водка?" - уточнил Болтон.

"Да", - ответил Лукашенко. По его словам, производится небольшое количество этой водки. "Только для подарков. Главам государств я обычно дарю... Когда покушали - рюмочку можете выпить, это полезно", - добавил Лукашенко.

По его словам, "Антониу Гутерреш эту водку ценит больше всего". "Если понравится, мы вам передадим еще", - отметил белорусский лидер.

Он также передал Болтону белорусские сладости из шоколада. "Когда сядете в самолет, можете есть. Это без сахара и консервантов, поэтому надо съесть за 10 дней, не позднее", - уточнил президент.

Ранее Лукашенко рассказывал СМИ об уникальной водке "Президент", которую в том числе подают на приемах у президента. Белорусский лидер уверял, что вне зависимости об количества выпитого, утром голова от нее "светлая из-за чистоты воды и спирта". Известно, что напиток, каждая бутылка которого пронумерована, производит белорусское предприятие из родниковой воды и спирта особой очистки, но рецептуру ее изготовления не раскрывает.