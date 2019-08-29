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РИА Новости

Лукашенко подарил Болтону белорусскую водку и шоколад

22:29 29.08.2019 (обновлено: 04:57 30.08.2019)
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© REUTERS / BelTA / Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске. 29 августа 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске. 29 августа 2019
© REUTERS / BelTA / Nikolai Petrov
МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону белорусскую водку из родниковой воды, которую, по его словам, очень ценит генсек ООН Антониу Гутерреш, и заверил, что она лучше русской водки.
Болтон в четверг впервые посетил Белоруссию, став американским чиновником самого высокого ранга, посещавшим республику в последнее время. Он провел переговоры с президентом Белоруссии и главой МИД республики.
"Это в магазине не продается - водка, белорусская, из нашей родниковой воды (под названием "Президент - ред.)", - сказал Лукашенко. Кадры беседы показал в четверг белорусский телеканал ОНТ.
"Лучше, чем русская водка?" - уточнил Болтон.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Вчера, 18:51РИА Новости
Лукашенко передал через Болтона подарки Трампу, сообщили СМИ
"Да", - ответил Лукашенко. По его словам, производится небольшое количество этой водки. "Только для подарков. Главам государств я обычно дарю... Когда покушали - рюмочку можете выпить, это полезно", - добавил Лукашенко.
По его словам, "Антониу Гутерреш эту водку ценит больше всего". "Если понравится, мы вам передадим еще", - отметил белорусский лидер.
Он также передал Болтону белорусские сладости из шоколада. "Когда сядете в самолет, можете есть. Это без сахара и консервантов, поэтому надо съесть за 10 дней, не позднее", - уточнил президент.
Ранее Лукашенко рассказывал СМИ об уникальной водке "Президент", которую в том числе подают на приемах у президента. Белорусский лидер уверял, что вне зависимости об количества выпитого, утром голова от нее "светлая из-за чистоты воды и спирта". Известно, что напиток, каждая бутылка которого пронумерована, производит белорусское предприятие из родниковой воды и спирта особой очистки, но рецептуру ее изготовления не раскрывает.

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Джон БолтонАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Завуалированно так батька советника США послал... :)) Чтоб в дороге не скучно было... :))
30 августа, 07:20
БНБрутал Натурал
4270000
не полный продуктовый пакет подарил...забыл гречневую кашу))
30 августа, 07:17
Николай Васильев
2240000
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