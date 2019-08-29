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РИА Новости

Власти отчитались об экологической обстановке на севере Крыма

22:21 29.08.2019 (обновлено: 22:22 29.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк Завод закрытого акционерного общества "Крымский титан"
Завод закрытого акционерного общества Крымский титан
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Крыма заявила, что информация об ухудшении экологической ситуации на севере республики не соответствует действительности.
В последнюю неделю в социальных сетях появились сообщения от местных жителей города Армянск с жалобами на неприятный запах в воздухе ночное время. При этом жители отмечают, что в последние дни ситуация стабилизировалась.
"В связи с появлением в социальных сетях и средствах массовой информации публикаций об ухудшении экологической ситуации в муниципальном образовании городской округ Армянск министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым заявляет, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что экологическая ситуация находится на особом контроле властей, ведется ежедневный мониторинг состояния воздуха. В министерстве подчеркнули, что превышение выброса максимальной разовой концентрации по хлористому водороду было зарегистрировано только 22 августа. В последующем никаких превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе обнаружено не было.
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"По состоянию на 28 августа концентрация хлорида водорода была ниже предела обнаружения. Концентрация диоксида серы на протяжении всего летнего периода находилась ниже предела обнаружения", - говорится в сообщении.
Также, по информации ведомства, во избежание химических выбросов из-за жаркой погоды над кислотонакопителем химического завода "Крымский Титан" создан гидрозатвор.
"Дирекцией Армянского филиала ООО "Титановые инвестиции" выполнены мероприятия по недопущению повторения ситуации и ухудшения состояния атмосферного воздуха в зоне влияния, в том числе увеличена вдвое подача известкового молока и принято решение о разгрузке производства одного из цехов", - отметили в министерстве.
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Ситуация с кислотонакопителем завода "Крымский титан" обострилась в конце августа 2018 года, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Выброс спровоцировала устоявшаяся жара. Тогда на определенное время химзавод полностью остановили, а детей отправили в оздоровительные учреждения.
Кислотонакопитель - это открытый водоем, отстойник, построенный в советское время. За последние годы он значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.
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Авария на заводе "Крымский Титан"Крымский титанКрымРоссияОбщество
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