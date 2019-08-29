Власти отчитались об экологической обстановке на севере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Крыма заявила, что информация об ухудшении экологической ситуации на севере республики не соответствует действительности.

В последнюю неделю в социальных сетях появились сообщения от местных жителей города Армянск с жалобами на неприятный запах в воздухе ночное время. При этом жители отмечают, что в последние дни ситуация стабилизировалась.

"В связи с появлением в социальных сетях и средствах массовой информации публикаций об ухудшении экологической ситуации в муниципальном образовании городской округ Армянск министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым заявляет, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что экологическая ситуация находится на особом контроле властей, ведется ежедневный мониторинг состояния воздуха. В министерстве подчеркнули, что превышение выброса максимальной разовой концентрации по хлористому водороду было зарегистрировано только 22 августа. В последующем никаких превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе обнаружено не было.

"По состоянию на 28 августа концентрация хлорида водорода была ниже предела обнаружения. Концентрация диоксида серы на протяжении всего летнего периода находилась ниже предела обнаружения", - говорится в сообщении.

Также, по информации ведомства, во избежание химических выбросов из-за жаркой погоды над кислотонакопителем химического завода "Крымский Титан" создан гидрозатвор.

"Дирекцией Армянского филиала ООО "Титановые инвестиции" выполнены мероприятия по недопущению повторения ситуации и ухудшения состояния атмосферного воздуха в зоне влияния, в том числе увеличена вдвое подача известкового молока и принято решение о разгрузке производства одного из цехов", - отметили в министерстве.

Ситуация с кислотонакопителем завода "Крымский титан" обострилась в конце августа 2018 года, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Выброс спровоцировала устоявшаяся жара. Тогда на определенное время химзавод полностью остановили, а детей отправили в оздоровительные учреждения.