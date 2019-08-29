Власти отчитались об экологической обстановке на севере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Крыма заявила, что информация об ухудшении экологической ситуации на севере республики не соответствует действительности.
В последнюю неделю в социальных сетях появились сообщения от местных жителей города Армянск с жалобами на неприятный запах в воздухе ночное время. При этом жители отмечают, что в последние дни ситуация стабилизировалась.
"В связи с появлением в социальных сетях и средствах массовой информации публикаций об ухудшении экологической ситуации в муниципальном образовании городской округ Армянск министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым заявляет, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что экологическая ситуация находится на особом контроле властей, ведется ежедневный мониторинг состояния воздуха. В министерстве подчеркнули, что превышение выброса максимальной разовой концентрации по хлористому водороду было зарегистрировано только 22 августа. В последующем никаких превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе обнаружено не было.
17 августа, 07:42РИА НовостиВ Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
"По состоянию на 28 августа концентрация хлорида водорода была ниже предела обнаружения. Концентрация диоксида серы на протяжении всего летнего периода находилась ниже предела обнаружения", - говорится в сообщении.
Также, по информации ведомства, во избежание химических выбросов из-за жаркой погоды над кислотонакопителем химического завода "Крымский Титан" создан гидрозатвор.
"Дирекцией Армянского филиала ООО "Титановые инвестиции" выполнены мероприятия по недопущению повторения ситуации и ухудшения состояния атмосферного воздуха в зоне влияния, в том числе увеличена вдвое подача известкового молока и принято решение о разгрузке производства одного из цехов", - отметили в министерстве.
Ситуация с кислотонакопителем завода "Крымский титан" обострилась в конце августа 2018 года, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Выброс спровоцировала устоявшаяся жара. Тогда на определенное время химзавод полностью остановили, а детей отправили в оздоровительные учреждения.
Кислотонакопитель - это открытый водоем, отстойник, построенный в советское время. За последние годы он значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.