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РИА Новости

Эксперт объяснил переназначение Авакова главой МВД Украины

22:06 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Стрингер
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков сохранил свой пост в новом правительстве, так как сыграл ключевую роль в приходе к власти президента Владимира Зеленского, но в случае чего он легко может и отстранить нового главу государства от управления страной, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Верховная рада Украины в четверг утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Алексеем Гончаруком. Аваков сохранил пост главы министерства внутренних дел. Он занимает эту должность с февраля 2014 года.
"Аваков - это человек, который сыграл ключевую роль в приходе к власти Владимира Зеленского. Помимо прочего, Авакова увязывают с внешнеполитическими игроками, которые и дали ему этот заказ - не мешать избранию Зеленского. Если бы у (экс-президента Петра) Порошенко было больше влияния, то он, несомненно, смог бы оказать решающее воздействие на выборы в нужный момент и не дать Зеленскому на этих выборах победить разными способами: организовать чрезвычайное положение, где-то просто сфальсифицировать выборы. Но Аваков не дал этого сделать", - сказал РИА Новости Безпалько.
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Другая причина, по его словам, в том, что Аваков всегда был связан с радикалами. "Он неформально "крышевал" радикалов, да и формально их включал в структуры МВД, как, например, печально известный батальон "Торнадо", - напомнил собеседник агентства.
"Аваков слишком опасен для Зеленского, он может стать его "контролером" и в случае чего может его и отстранить от власти так же легко, как и привел... Кроме того, это (переназначение Авакова на пост главы МВД Украины) результат переговоров со всеми сторонами - начиная от (украинского бизнесмена Игоря) Коломойского и заканчивая представителями госдепа США", - добавил Безпалько.
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Ситуация на УкраинеАрсен АваковВерховная Рада УкраиныГосударственный департамент СШАВладимир ЗеленскийМВД УкраиныСШАУкраинаВ мире
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