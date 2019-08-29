Эксперт объяснил переназначение Авакова главой МВД Украины

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков сохранил свой пост в новом правительстве, так как сыграл ключевую роль в приходе к власти президента Владимира Зеленского, но в случае чего он легко может и отстранить нового главу государства от управления страной, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Верховная рада Украины в четверг утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Алексеем Гончаруком. Аваков сохранил пост главы министерства внутренних дел. Он занимает эту должность с февраля 2014 года.

"Аваков - это человек, который сыграл ключевую роль в приходе к власти Владимира Зеленского. Помимо прочего, Авакова увязывают с внешнеполитическими игроками, которые и дали ему этот заказ - не мешать избранию Зеленского. Если бы у (экс-президента Петра) Порошенко было больше влияния, то он, несомненно, смог бы оказать решающее воздействие на выборы в нужный момент и не дать Зеленскому на этих выборах победить разными способами: организовать чрезвычайное положение, где-то просто сфальсифицировать выборы. Но Аваков не дал этого сделать", - сказал РИА Новости Безпалько.

Другая причина, по его словам, в том, что Аваков всегда был связан с радикалами. "Он неформально "крышевал" радикалов, да и формально их включал в структуры МВД, как, например, печально известный батальон "Торнадо", - напомнил собеседник агентства.