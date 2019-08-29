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РИА Новости

Новое правительство Италии будет стабильным, считает политолог

22:06 29.08.2019
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© Flickr / ramellaДворец Монтечиторио
Дворец Монтечиторио
© Flickr / ramella
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новое правительство Италии, которое будет представлено двумя политическими силами – Демократической партией и "Движением 5 звезд", будет стабильным, к чему и стремился президент Серджо Маттарелла; политический курс Италии в отношении России не изменится, считает доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова.
В четверг утром Маттарелла принял ушедшего ранее в отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое национальное правительство. Кандидатуру Конте выдвинули "Движение 5 звезд" и ранее оппозиционная Демократическая партия, которые составят новое парламентское большинство.
"Правительство создано двумя политическими силами – Демократическая партия, которая до этого была в оппозиции и теперь становится правящей, и "Движение 5 звезд", которое было в правительстве и возглавлялось тем же Конте. Но теперь оно будет уже без партии "Лига", которую возглавляет Маттео Сальвини , – он уходит в оппозицию", - охарактеризовала развитие событий Зонова.
По ее словам, нынешняя ситуация в Италии сложная. "Она была спровоцирована Сальвини, он очень хотел стать премьер-министром и надеялся, что, выступив против собственного правительства, в котором он был вице-премьером, будет кризис, который приведет к досрочным выборам, но другие политические силы старались избежать их. Поэтому президент старался найти формулу, чтобы было сформировано стабильное правительство - из возможных вариантов - Демократической партии и "Движения 5 звезд", то есть из двух политических сил", - сказала Зонова.
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По мнению эксперта, после формирования нового правительства политика Италии в отношении России не изменится. "При всех правительствах у нас были хорошие отношения, Италия, лишенная ресурсов, заинтересована в отношениях с Россией, получает много от нас – и газа, и нефти. Хорошие отношения сохранятся, я уверена", - считает политолог. При этом она напомнила, что "Движение 5 звезд" выступало за снятие антироссийских санкций. -0-
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Джузеппе КонтеИталияВ мире
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