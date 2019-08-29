Новое правительство Италии будет стабильным, считает политолог

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новое правительство Италии, которое будет представлено двумя политическими силами – Демократической партией и "Движением 5 звезд", будет стабильным, к чему и стремился президент Серджо Маттарелла; политический курс Италии в отношении России не изменится, считает доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова.

В четверг утром Маттарелла принял ушедшего ранее в отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое национальное правительство. Кандидатуру Конте выдвинули "Движение 5 звезд" и ранее оппозиционная Демократическая партия, которые составят новое парламентское большинство.

"Правительство создано двумя политическими силами – Демократическая партия, которая до этого была в оппозиции и теперь становится правящей, и "Движение 5 звезд", которое было в правительстве и возглавлялось тем же Конте. Но теперь оно будет уже без партии "Лига", которую возглавляет Маттео Сальвини , – он уходит в оппозицию", - охарактеризовала развитие событий Зонова.

По ее словам, нынешняя ситуация в Италии сложная. "Она была спровоцирована Сальвини, он очень хотел стать премьер-министром и надеялся, что, выступив против собственного правительства, в котором он был вице-премьером, будет кризис, который приведет к досрочным выборам, но другие политические силы старались избежать их. Поэтому президент старался найти формулу, чтобы было сформировано стабильное правительство - из возможных вариантов - Демократической партии и "Движения 5 звезд", то есть из двух политических сил", - сказала Зонова.