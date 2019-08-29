Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T22:19Z
https://ria.ru/20190829/1558056488.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151459/85/1514598577_0:133:3064:1856_1036x0_80_0_0_df54f768bfcc5ffa5901283f9e1f1c03.jpg
РИА Новости

США ввели санкции против ливанского банка за оказание услуг "Хезболле"

21:55 29.08.2019 (обновлено: 22:19 29.08.2019)
325
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. США вводят санкции в отношении ливанского Jammal Trust Bank за оказание услуг движению "Хезболла", свидетельствует обновленный список лиц под санкциями на сайте минфина США.
Кроме него, в список внесены его филиалы - Trust Insurance Co. SAL, Trust Insurance Services SAL, Trust Life Insurance Co. SAL.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) предприняло действия против того, что мы называем "выбранный "Хезболла" банк" в Ливане. Это Jammal Trust Bank за обеспечение финансовой деятельности "Хезболла", – сказал в этой связи журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
19 июля, 17:30РИА Новости
США ввели санкции против члена "Хезболлах" из-за теракта в Аргентине
По его словам, это банк среднего размера с 22 филиалами в Ливане и тремя представительствами за рубежом. Он является 26 по размеру банком Ливана. С середины 2000-х годов этот банк, по данным властей США, оказывал финансовые услуги руководящим органам движения, а также открыто связанным с ним структурам.
По словам представителя администрации, сегодняшние действия должны стать ясным сигналом другим банкам, что связь с "Хезболла" будет иметь для них последствия.
"Мы ожидаем, что в результате этих действий Jamal Trust больше не сможет оказывать поддержку финансовым операциям "Хезболла", - сказал он.
100013
Обсудить 0
ХезболлаСШАЛиванВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против четырех человек за посредничество ХАМАС
РИА
Новости
Запуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол
Израиль обвинил Иран в попытках выпускать в Ливане высокоточные ракеты
Танк в городе Аден, Йемен
Минобороны Йемена сообщило о погибших от ударов ОАЭ
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен призвал уважать суверенитет Сирии на фоне обстрелов Израиля
Лента
новостей
Техника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб
США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Полянский ответил критикам России и Сирии в Совбезе ООН
Двухэтажный пассажирский вагон на ОАО Тверской вагоностроительный завод
В России планируют строить двухэтажные вагоны купе с душем и спортзалом
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Оппозиционный депутат Рады назвал "дикостью" процедуру формирования кабмина
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Гончарук пообещал в течение месяца представить программу действий кабмина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Эксперт объяснил переназначение Авакова главой МВД Украины
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Пентагон выступил за сохранение военной помощи Украине, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Верховная рада утвердила новый состав правительства
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков сохранил пост в новом правительстве Украины
Снимок земли из космоса
Новейший китайский спутник сломался сразу после запуска
Последствия обстрела в Сирии
Российские военные зафиксировали 28 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
06:02Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
05:57Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Лента новостейМолния