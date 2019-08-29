Полянский ответил критикам России и Сирии в Совбезе ООН

ООН, 29 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил западным партнерам в Совбезе, критикующим действия Москвы и Дамаска в Идлибе, что спасти террористов им не удастся.

Ранее на заседании СБ ООН ряд западных стран, в том числе представители Великобритании и Германии, вновь обвинили Москву и Дамаск в якобы имевших место ударах по гражданской инфраструктуре на северо-западе Сирии.

"Не могу не поделиться наблюдением о поразительной закономерности, которую мы наблюдаем из раза в раз. Как только сирийские войска получают военное преимущество на земле, начиная существенно теснить террористов, наши западные коллеги увеличивают градус стенаний и призывов остановить военные действия, словно забывая о наших общих решениях о необходимости бескомпромиссной борьбы с террористами", - сказал Полянский.

"Последние, как мы сегодня видели, сразу же превращаются в невинных младенцев, появляются якобы разбомбленные "режимом" и Россией больницы и школы, которых на деле в большинстве случаев либо не существует, либо они никаким ударам не подвергаются", - указал он.

Дипломат подчеркнул, что Москва все это опровергает, но ее не слушают. "Ведь задача не в том, чтобы установить правду, а в том, чтобы обернуть вспять движение Сирии к миру под руководством ее президента и законного правительства. Хочу разочаровать вас, господа, этот процесс необратим. Террористы и те, кто их поддерживает, больше не владеют инициативой. Спасти их вам не удастся", - заключил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.