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РИА Новости

Участники "антипиратского" меморандума решили продлить его до конца года

22:02 29.08.2019 (обновлено: 22:03 29.08.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Участники "антипиратского" меморандума на совещании в Роскомнадзоре договорились продлить действие документа до конца года, если законопроект, закрепляющий его положения, будет внесен в Госдуму до 30 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Меморандум о защите авторских прав в интернете был подписан и вступил в силу 1 ноября 2018 года. Его участниками стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. Документ ввел досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент. Стороны также договорились на основе меморандума разработать соответствующий законопроект. Соглашение действует до 1 сентября 2019 года включительно и подразумевает возможность присоединения к нему новых участников.
"На совещании в Роскомнадзоре стороны антипиратского меморандума договорились, что действие документа будет продлено до конца текущего года при условии, что законопроект, закрепляющий положения меморандума, будет внесен на рассмотрение Государственной думы до 30 сентября", - сказал Ампелонский. Он уточнил, что продление действия документа будет оформлено протоколом сегодняшнего совещания.
Как рассказали РИА Новости источники в отрасли, знакомые с деталями совещания, проект законопроекта уже подготовлен и находится в администрации президента РФ, откуда должен быть внесен в Госдуму в скором времени. Собеседники агентства отметили, что в проекте есть "некие противоречия", которые предполагается снять до первого чтения документа в комитете ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.
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Меморандум подразумевает, что интернет-сервисы обязуются каждые пять минут обращаться к созданному правообладателями реестру пиратских сайтов и в течение шести часов исключать из поисковой выдачи в РФ попавшие в реестр ссылки. Глава Роскомнадзора Александр Жаров в апреле заявил, что логичным развитием меморандума должен стать закон, регулирующий взаимодействие правообладателей с поисковиками и другими интернет-площадками. Он отмечал, что "антипиратский" закон предполагается разработать к осени 2019 года.
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