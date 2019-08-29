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РИА Новости
Культура

Кикабидзе связал поездки в Россию с отсутствием гордости

21:45 29.08.2019 (обновлено: 21:50 29.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкВахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что не ездит в Россию с выступлениями, так как у него есть гордость.
В интервью газете Kviris Palitra артист прокомментировал слухи о своих тайных корпоративах в соседней стране, назвав подобные сообщения выдумками. По словам Кикабидзе, он не был "ни в одном российском городе" с 2008 года.

"Я не собираюсь туда ехать. Зачем мне это? Как ты можешь поехать и петь перед теми, кто тебя бьет?! Если у тебя есть гордость — не поедешь", — отметил актер.

При этом он подчеркнул, что крайне тепло относится к русским людям, однако "не любит" политику Москвы.
Певец Вахтанг Кикабидзе
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"Если бы я мог, я бы все разрушил. Но я не могу справиться с этим в одиночку! Потребуется много времени, чтобы уничтожить советский менталитет", — высказался Кикабидзе.
По его мнению, сейчас предпринимаются попытки "возродить" СССР, однако они не увенчаются успехом.
"Эта история не случится, этот фильм окончен!" — заявил собеседник издания.
Кикабидзе перестал выступать в России в 2008 году — после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, подчеркнув, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами в стране.
Певец, актёр Вахтанг Кикабидзе
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КультураВахтанг КикабидзеРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Когда грузин в очередной раз прижмут турки, они со всей своей гордостью прибегут обратно к России.
29 августа, 21:52
Адам Ваксель
6740001
Явно путает гордость и гордыню. Второе -грех.
29 августа, 21:49
ЕЕлена
6101000
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