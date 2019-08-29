Кикабидзе связал поездки в Россию с отсутствием гордости

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что не ездит в Россию с выступлениями, так как у него есть гордость.

В интервью газете Kviris Palitra артист прокомментировал слухи о своих тайных корпоративах в соседней стране, назвав подобные сообщения выдумками. По словам Кикабидзе, он не был "ни в одном российском городе" с 2008 года.

"Я не собираюсь туда ехать. Зачем мне это? Как ты можешь поехать и петь перед теми, кто тебя бьет?! Если у тебя есть гордость — не поедешь", — отметил актер.

При этом он подчеркнул, что крайне тепло относится к русским людям, однако "не любит" политику Москвы.

"Если бы я мог, я бы все разрушил. Но я не могу справиться с этим в одиночку! Потребуется много времени, чтобы уничтожить советский менталитет", — высказался Кикабидзе.

По его мнению, сейчас предпринимаются попытки "возродить" СССР, однако они не увенчаются успехом.

"Эта история не случится, этот фильм окончен!" — заявил собеседник издания.