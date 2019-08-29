В МИД Белоруссии рассказали о темах переговоров Болтона и Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске

МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что на прошедших в четверг в Минске переговоров властей Белоруссии и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона затрагивались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и целесообразности вовлечения в его разрешение Вашингтона.

"Обсуждались вопросы региональной безопасности, в первую очередь, ситуация в Украине", - сказал Макей. Отрывок заявления министра показал белорусский телеканал ОНТ

По его словам, "белорусская сторона считает, что должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных сторон". "Что касается формата, того, что идут споры: надо ли присоединяться США к этому формату по разрешению конфликта или не надо, - ради бога, главное - разрешить конфликт", - сказал министр.