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РИА Новости

В МИД Белоруссии рассказали о темах переговоров Болтона и Лукашенко

21:23 29.08.2019
1900
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что на прошедших в четверг в Минске переговоров властей Белоруссии и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона затрагивались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и целесообразности вовлечения в его разрешение Вашингтона.
"Обсуждались вопросы региональной безопасности, в первую очередь, ситуация в Украине", - сказал Макей. Отрывок заявления министра показал белорусский телеканал ОНТ.
По его словам, "белорусская сторона считает, что должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных сторон". "Что касается формата, того, что идут споры: надо ли присоединяться США к этому формату по разрешению конфликта или не надо, - ради бога, главное - разрешить конфликт", - сказал министр.
В любом случае, считает он, "американская сторона уехала с четким пониманием того, что в Беларуси готовы сделать все от нее зависящее, чтобы ситуация в соседнем с нами южном государстве разрешилась как можно быстрее".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Минске. 29 августа 2019
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