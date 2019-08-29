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РИА Новости

Минобороны Йемена сообщило о погибших от ударов ОАЭ

21:19 29.08.2019
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© AP Photo / Wael QubadyТанк в городе Аден, Йемен
Танк в городе Аден, Йемен
© AP Photo / Wael Qubady
Танк в городе Аден, Йемен. Архивное фото
ДОХА, 29 авг - РИА Новости. Не менее 300 военнослужащих армии Йемена и гражданских лиц погибли или получили ранения в результате авиаударов самолетов ОАЭ по позициям правительственных войск в южных провинциях страны - Адене и Абьяне, сообщило министерство обороны Йемена.
Ранее МИД Йемена обвинил дислоцированных в стране эмиратских военных в нанесении авиаударов по правительственным войскам на юге страны, что привело к гибели военнослужащих и гражданских лиц, а также потребовал от СБ ООН осудить это нападение. Западные СМИ сообщили, что 30 солдат йеменской армии погибли в результате авиаударов на подступах к городу Адену, куда пять лет назад перебралось правительство страны после захвата столицы Саны мятежниками-хуситами.
"Удары ВВС ОАЭ по нашим военным силам в Адене и Зинджибаре привели к гибели и ранению 300 человек", - говорится в заявлении военных, размещенном Йеменским новостным агентством Saba.
Министерство обороны уточнило, что эмиратские истребители за сутки нанесли не менее десяти авиаударов по позициям правительственных войск. "Бомбежки наших сил продолжаются до сих пор", - добавили в ведомстве. Правительственные военные потребовали "посчитаться" с инициаторами нанесения ударов эмиратскими истребителями по правительственным войскам.
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Советник министра информации Йемена Мухтар ар-Рахби назвал "геноцидом" действия эмиратской армии, которые она предприняла, чтобы поддержать воюющие с правительством за власть на юге силы на стороне сепаратистского Переходного совета Южного Йемена.
Власти Йемена потребовали от Саудовской Аравии, которая возглавляет арабскую коалицию, воюющую на стороне правительственных войск против мятежников-хуситов на севере Йемена, "на самом деле встать на сторону международно признанного правительства во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади" в его конфликте с сепаратистами на юге.
Власти Йемена сообщили в среду, что йеменские правительственные войска вошли в Аден и начали бои за город с сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена. Однако в четверг СМИ сообщили, что сепаратисты вновь вернули себе контроль над городом.
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Обстановка на юге Йемена обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для проведения переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.
Однако вместо освобождения позиций в Адене лояльные ему войска начали захватывать другие провинции на юге страны. Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.
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МИД ЙеменаСаудовская АравияЙеменОАЭВ мире
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