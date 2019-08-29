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РИА Новости
Новости Подмосковья

Выставка "Шедевры Подмосковья" откроется в комплексе "Новый Иерусалим"

21:11 29.08.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим"Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим"
Музейно-выставочный комплекс Новый Иерусалим
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим"
Новый проект вместит в себя 11 музеев.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" откроет для посетителей уникальную выставку "Шедевры Подмосковья". Первые экспонаты уже доставили. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на директора учреждения Василия Кузнецова.
До конца года музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" представит четыре больших выставки. Одна из них – "Шедевры Подмосковья", в ней собраны 90 произведений искусства.
"Впервые консолидируем 11 музеев — это федеральные наши учреждения, которые находятся на территории Московской области, такие как Архангельское, Абрамцево, муниципальные, региональные музеи. Будет пространство порядка 1,2 тысячи квадратных метров. Это станет одним из главных культурных событий, мы уже к концу сентября готовим открытие", — пояснил Василий Кузнецов.
Также в "Новом Иерусалиме" запланировано открытие детского центра и выставки художника Николая Рыбакова и Марка Шагала.
"У нас очень крупные западные партнеры: мы работаем с центром Жоржа Помпиду, с Музеем библейского послания в Ницце", — отметил директор "Нового Иерусалима".
Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" находится в новом трехэтажном здании.
"У нас задача сделать так, чтобы тропинка была натоптана в музее „Новый Иерусалим“. Мы вложили большие деньги в достройку этого объекта и стараемся сделать так, чтобы там проходили интересные, знаковые культурные события — и связанные с историей нашего государства, и вообще с мировым искусством", — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Новости ПодмосковьяНовый Иерусалим (музей)Андрей ВоробьевМосковская область
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