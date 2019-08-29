Выставка "Шедевры Подмосковья" откроется в комплексе "Новый Иерусалим"

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" откроет для посетителей уникальную выставку "Шедевры Подмосковья". Первые экспонаты уже доставили. Об этом Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" откроет для посетителей уникальную выставку "Шедевры Подмосковья". Первые экспонаты уже доставили. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на директора учреждения Василия Кузнецова.

До конца года музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" представит четыре больших выставки. Одна из них – "Шедевры Подмосковья", в ней собраны 90 произведений искусства.

"Впервые консолидируем 11 музеев — это федеральные наши учреждения, которые находятся на территории Московской области, такие как Архангельское, Абрамцево, муниципальные, региональные музеи. Будет пространство порядка 1,2 тысячи квадратных метров. Это станет одним из главных культурных событий, мы уже к концу сентября готовим открытие", — пояснил Василий Кузнецов.

Также в "Новом Иерусалиме" запланировано открытие детского центра и выставки художника Николая Рыбакова и Марка Шагала.

"У нас очень крупные западные партнеры: мы работаем с центром Жоржа Помпиду, с Музеем библейского послания в Ницце", — отметил директор "Нового Иерусалима".

Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" находится в новом трехэтажном здании.