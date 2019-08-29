Главой Минэнерго Украины назначили Алексея Оржеля

Оржель - эксперт в энергетической сфере, избран в Верховную раду в мажоритарном округе. Родился 26 января 1984 года в Киеве. Часто выступает на радио и телевидении как эксперт и дает комментарии касательно "зеленых" тарифов и будущего Украины в сфере энергопотребления и энерговыработке.