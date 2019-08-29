Новейший китайский спутник сломался сразу после запуска

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Китайский телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 отказал сразу после выведения на орбиту в середине августа, на нем не раскрылись солнечные батареи, и он не маневрирует, сообщил в четверг американский специализированный сайт Китайский телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 отказал сразу после выведения на орбиту в середине августа, на нем не раскрылись солнечные батареи, и он не маневрирует, сообщил в четверг американский специализированный сайт spacenews.com

Спутник был запущен 19 августа с космодрома Сичан ракетой-носителем "Чанчжэн-3В". Он стал первым аппаратом, изготовленным на базе модернизированной платформы DFH-4E.

На сайте отмечается, что после отделения от ракеты спутник должен был совершить манёвры для перехода на рабочую геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров), однако этого не произошло. По данным сайта, на космическом аппарате не раскрылись солнечные батареи.