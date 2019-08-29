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РИА Новости

Новейший китайский спутник сломался сразу после запуска

21:02 29.08.2019
1957
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевСнимок земли из космоса
Снимок земли из космоса
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Снимок земли из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Китайский телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 отказал сразу после выведения на орбиту в середине августа, на нем не раскрылись солнечные батареи, и он не маневрирует, сообщил в четверг американский специализированный сайт spacenews.com.
Спутник был запущен 19 августа с космодрома Сичан ракетой-носителем "Чанчжэн-3В". Он стал первым аппаратом, изготовленным на базе модернизированной платформы DFH-4E.
На сайте отмечается, что после отделения от ракеты спутник должен был совершить манёвры для перехода на рабочую геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров), однако этого не произошло. По данным сайта, на космическом аппарате не раскрылись солнечные батареи.
Сообщается, что спутник, принадлежащий компании China Satcom, был застрахован на 250 миллионов долларов на случай потери. При этом риски были перестрахованы на международном рынке.
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КитайРИА Наука
Популярные комментарии
Починят. Если чо, мировому космическому "конструктору" Маску отзвоняться, он на своей Тесле подъедет, и сделает чики-пуки... :) Как и всегда Маск делает. Я вот в телескоп что-то Теслу не наблюдаю. Опять Голливуд напортачил..? :))
30 августа, 07:26
БНБрутал Натурал
3120000
Да-а-а! Без мотор-сич Китаю никак, а Болтон не разрешает.
29 августа, 21:17
ВРВиктор Ростов
390001
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