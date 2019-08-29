Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе

ЦХИНВАЛ, 29 авг — РИА Новости. Южная Осетия потребовала от Грузии до утра пятницы убрать пост полиции на границе в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис), в противном случае югоосетинская сторона использует "законные способы для защиты" населения, сообщил руководитель делегации Южной Осетии Егор Кочиев на встрече в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты.

Ранее представители Грузии и Южной Осетии обвинили друг друга в срыве очередных переговоров. Как сообщили в администрации президента республики, Южная Осетия потребовала от грузинской стороны прекратить строительство блокпоста в районе села Цнелис и убрать полицейских со своей территории. Один из участников встречи рассказал РИА Новости, что грузины отказались убирать свой блокпост, после чего осетинская сторона посчитала встречу завершенной.

Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, в свою очередь, призвала воздержаться от эскалации ситуации.

"Хочу призвать всех лиц, которые делают подобные заявления, воздержатся от такого типа сообщений, тем более действий, которые однозначно рассматриваются как попытка эскалации ситуации. И, возможно, создадут дополнительные риски для безопасности",- заявила Цихелашвили.