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РИА Новости

Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе

20:57 29.08.2019 (обновлено: 22:49 29.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на одну из городских улиц в Цхинвале
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 29 авг — РИА Новости. Южная Осетия потребовала от Грузии до утра пятницы убрать пост полиции на границе в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис), в противном случае югоосетинская сторона использует "законные способы для защиты" населения, сообщил руководитель делегации Южной Осетии Егор Кочиев на встрече в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты.
Ранее представители Грузии и Южной Осетии обвинили друг друга в срыве очередных переговоров. Как сообщили в администрации президента республики, Южная Осетия потребовала от грузинской стороны прекратить строительство блокпоста в районе села Цнелис и убрать полицейских со своей территории. Один из участников встречи рассказал РИА Новости, что грузины отказались убирать свой блокпост, после чего осетинская сторона посчитала встречу завершенной.
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Вчера, 16:39РИА Новости
Глава Южной Осетии изменил график из-за ситуации с грузинским блокпостом
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, в свою очередь, призвала воздержаться от эскалации ситуации.
"Хочу призвать всех лиц, которые делают подобные заявления, воздержатся от такого типа сообщений, тем более действий, которые однозначно рассматриваются как попытка эскалации ситуации. И, возможно, создадут дополнительные риски для безопасности",- заявила Цихелашвили.
В среду советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев сообщил РИА Новости, что грузинские полицейские установили блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис. В качестве ответной меры югоосетинские силовики провели рейд бронетехники. В свою очередь, представитель аппарата госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Звиад Звиададзе заявил, что Грузия ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии югоосетинской границы на своей территории.
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Южная ОсетияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Россия сейчас не сможет помочь южной Осетии ибо НАТО в Грузии стоит и трогать их запрещено лондонской конвенцией о правах детей чиновников.
29 августа, 21:25
Антуан Антошечкин
881011084
В 2008 году конвенция "о детях чиновников в Лондоне" работала хорошо :4 самолета, миротворцы, мирные жители. Всё это мы потеряли , но Грузия продолжает свой курс.
29 августа, 21:40
Антуан Антошечкин
41202057
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