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РИА Новости

"Серябкина рулит всем": Наргиз назвала причины разрыва с Фадеевым

20:35 29.08.2019 (обновлено: 20:49 29.08.2019)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаКомпозитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Певица Наргиз назвала причину разрыва с продюсерским лейблом Максима Фадеева. Интервью опубликовано на YouTube-канале "А поговорить?"
Исполнительница пожаловалась на непрофессионализм сотрудников MALFA, которые не предупреждали ее о концертах и не знали, где находятся артисты.
Она также рассказала, что лейбл недоплачивал ей за выступления. Наргиз отметила, что иногда сама покупала наряды для себя и команды.
По словам артистки, она много плакала и не раз порывалась уйти из продюсерского центра. При этом Фадеев не хотел расторгать с ней сотрудничество.
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"Очаровывал своей улыбкой. Обещал, что сейчас все будет хорошо", - сказала Наргиз со слезами на глазах.
При этом, по мнению певицы, ключевые решения в компании принимает бывшая участница основанной Фадеевым группы "Серебро" Ольга Серябкина.
"В лейбле рулит всем другой человек. Ее все слушаются, и она там может сворачивать горы. Будет так, как сказала она, и никак по-другому", – считает артистка. Она также сравнила Фадеева с ребенком.
По мнению Наргиз, из-за давления Серябкиной от лейбла ушли такие певицы, как Юлия Савичева и Кристина Кошелева. Она выразила уверенность, что в продюсерском центре смогут задержаться сильные творческие единицы.
В начале августа лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз. Артистка не может исполнять песни продюсера. Кроме того, лейбл снял с себя все обязательства, связанные с ее туром, запланированным на август.
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