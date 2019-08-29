"Серябкина рулит всем": Наргиз назвала причины разрыва с Фадеевым

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Певица Наргиз назвала причину разрыва с продюсерским лейблом Максима Фадеева. Интервью Певица Наргиз назвала причину разрыва с продюсерским лейблом Максима Фадеева. Интервью опубликовано на YouTube-канале "А поговорить?"

Исполнительница пожаловалась на непрофессионализм сотрудников MALFA, которые не предупреждали ее о концертах и не знали, где находятся артисты.

Она также рассказала, что лейбл недоплачивал ей за выступления. Наргиз отметила, что иногда сама покупала наряды для себя и команды.

По словам артистки, она много плакала и не раз порывалась уйти из продюсерского центра. При этом Фадеев не хотел расторгать с ней сотрудничество.

"Очаровывал своей улыбкой. Обещал, что сейчас все будет хорошо", - сказала Наргиз со слезами на глазах.

При этом, по мнению певицы, ключевые решения в компании принимает бывшая участница основанной Фадеевым группы "Серебро" Ольга Серябкина.

"В лейбле рулит всем другой человек. Ее все слушаются, и она там может сворачивать горы. Будет так, как сказала она, и никак по-другому", – считает артистка. Она также сравнила Фадеева с ребенком.

По мнению Наргиз, из-за давления Серябкиной от лейбла ушли такие певицы, как Юлия Савичева и Кристина Кошелева. Она выразила уверенность, что в продюсерском центре смогут задержаться сильные творческие единицы.