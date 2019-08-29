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РИА Новости

Москва вошла в топ-40 лучших городов мира по безопасности

20:06 29.08.2019 (обновлено: 21:50 29.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Небоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Москва оказалась на 37 строчке в общем рейтинге 60 самых безопасных городов (Safe Cities Index) 2019 года по версии издания Economist.
Рейтинг Safe Cities Index составлен на основе 57 показателей, которые делятся на четыре категории, а именно обеспечение цифровой и личной безопасности, безопасности в области здравоохранения, а также обеспечение безопасности инфраструктуры.
Самую низкую оценку Москва получила по критерию обеспечения цифровой безопасности, заняв 54 место. Лучшие показатели у Москвы оказались в обеспечении безопасности в сфере здравоохранения, по этому критерию столица России заняла 30 строчку, опередив Шанхай и Рио-де-Жанейро. В рейтинге по показателям, относящимся к личной безопасности и безопасности инфраструктуры, Москва расположилась на 39 и 32 местах соответственно.
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Лидерами общего рейтинга в 2019 году стали Токио, Сингапур и Осака. За ними в рейтинге следуют Амстердам, Сидней, Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул и Мельбурн.
При этом в рейтинге цифровой безопасности в первую десятку вошли сразу шесть американских городов: Чикаго, Вашингтон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Даллас и Нью-Йорк заняли с 3 по 8 строчки включительно.
Замыкают рейтинг Янгон (Мьянма), Каракас (Венесуэла) и Лагос (Нигерия).
Как отмечается в отчете Safe Cities Index, в 2019 году при составлении рейтинга учитывалось несколько новых критериев. Например, в этом году авторы учли наличие и оперативность работы экстренных служб в городе, наличие плана действий на случай чрезвычайной ситуации, доступность страхования на случай бедствий, способность защитить инфраструктуру в случае кибератаки.
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