Около 55 тысяч человек поступили в колледжи Подмосковья

"Педагогическое сообщество уже наметило цели и задачи на следующий год. Буквально вчера в доме правительства Московской области прошла торжественная часть нашей традиционной августовки. Свыше тысячи педагогов собрались на одной площадке", ‒ отметила Забралова и добавила, что все образовательные учреждения готовы к 1 сентября.