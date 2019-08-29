Около 55 тысяч человек поступили в колледжи Подмосковья

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В учебном году 2019‒2020 за парты в колледжах Подмосковья сядут 54,8 тысячи первокурсников. А в подмосковные вузы поступило более 25 тысяч выпускников. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя подмосковного правительства ‒ министра образования Московской области Ольгу Забралову.
Количество студентов высших учебных заведений региона увеличилось практически на тысячу по сравнению с 2018 годом.
"Педагогическое сообщество уже наметило цели и задачи на следующий год. Буквально вчера в доме правительства Московской области прошла торжественная часть нашей традиционной августовки. Свыше тысячи педагогов собрались на одной площадке", ‒ отметила Забралова и добавила, что все образовательные учреждения готовы к 1 сентября.
Всего в Московской области работает 49 колледжей и техникумов, шесть региональных вузов.