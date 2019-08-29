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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковные аграрии собрали около 1,4 тысячи тонн клубники

19:51 29.08.2019
360
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЯщики с клубникой, собранной в совхозе имени Ленина в Московской области
Ящики с клубникой, собранной в совхозе имени Ленина в Московской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сельскохозяйственные работники Подмосковья увеличили сбор красной ягоды по сравнению с 2018 годом. Так, валовой сбор клубники в Московской области по итогам прошлого года составил 1,3 тысячи тонн, об этом сообщил телеканал "360".
Урожай малины, клубники и голубики в регионе начали собирать в первой декаде июня. Ягода растет на площади практически 450 гектаров. Ее собирают восемь крупных производителей и небольшие хозяйства. В основном клубника растет в "Совхозе имени Ленина" в Ленинском районе.
На данный момент сезон сбора ягоды продолжается. Клубнику можно собирать до середины сентября, а малину ‒ до середины октября.
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