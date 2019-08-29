Подмосковные аграрии собрали около 1,4 тысячи тонн клубники

Урожай малины, клубники и голубики в регионе начали собирать в первой декаде июня. Ягода растет на площади практически 450 гектаров. Ее собирают восемь крупных производителей и небольшие хозяйства. В основном клубника растет в "Совхозе имени Ленина" в Ленинском районе.