Подмосковные аграрии собрали около 1,4 тысячи тонн клубники

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сельскохозяйственные работники Подмосковья увеличили сбор красной ягоды по сравнению с 2018 годом. Так, валовой сбор клубники в Московской области по итогам прошлого года составил 1,3 тысячи тонн, об этом сообщил телеканал "360".
Урожай малины, клубники и голубики в регионе начали собирать в первой декаде июня. Ягода растет на площади практически 450 гектаров. Ее собирают восемь крупных производителей и небольшие хозяйства. В основном клубника растет в "Совхозе имени Ленина" в Ленинском районе.
На данный момент сезон сбора ягоды продолжается. Клубнику можно собирать до середины сентября, а малину ‒ до середины октября.